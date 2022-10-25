Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ розповідають про переваги та недоліки австралійського бронетранспортера Bushmaster.

Водій австралійського бронетранспортера Сергій розповідає, що з незручностей у машині для себе виокремлює лише правосторонній руль, незвичний для нашої місцевості.

— Бронетранспортер зарекомендував себе дуже добре. Витримав два постріли з РПГ, екіпаж уцілів. Я вважаю, що нам дуже пощастило з машиною, адже вона входить у десятку найкращих бронемашин світу й здатна витримати до 8 кг тротилу. Єдиний мінус для мене — це правостороннє кермо, хоча це, певно, навіть не мінус, а до цього просто треба звикнути, — говорить військовий водій.

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— На початку війни ми не мали транспорту з таким рівнем протиосколкового захисту, а ця машина дуже добре тримає осколки. Коли ми виїздили з міста Лисичанськ, у нас був випадок, як просто біля колеса машини розірвалася 82-га міна. Тоді лише колесо пошматувало, але ми успішно доїхали й увесь особовий склад залишився живим та неушкодженим. Бойовий модуль машини вирізняється високою точністю та тепловізійним прицілом. Наразі на машині в нас встановлений кулемет 7,62 та гранатомет Mk19. Думаємо ще кулемет Browning M2 поставити, все-таки калібр 12,7 мм було б чудово, — розповідає військовослужбовець десантно-штурмової бригади Володимир.

Чоловік додає, що австралійський бронетранспортер прекрасно впорався з покладеними на нього завданнями, а завдяки його міцній броні вдається зберегти екіпаж.

— Для перевезення особового складу це найкращий варіант, кондиціонер влітку, обігрів взимку, велика місткість, але, на мою думку, для ведення масштабних бойових дій все-таки потрібно щось на кшталт БТР-4, — додає військовий.

— Буквально 2 тижні тому за 15 метрів від нас прилетів снаряд від «Града». Корпус машини лишився непробитим, постраждало лише колесо. Я і навідник машини залишилися цілими й неушкодженими, — розповідає воїн-десантник Михайло.

Чоловік додає, що був навіть екіпаж, який вижив після наїзду бронетранспортера на дві протитанкові міни.

— Так, тоді у бронетранспортера відірвало колеса й багажник, але дно машини витримало, екіпаж, звісно, контузило, але всі залишилися живими, — розповідає армієць.



Загалом воїни-десантники задоволені використанням австралійського бронетранспортера та вважають, що постачання зброї від іноземних партнерів пришвидшує нашу перемогу.

— Перемога скоро, й за нами, й нехай навіть ніхто не сумнівається. Ми вдячні іноземним партнерам за допомогу та сподіваємося, її буде ще більше, адже всі розуміють, ми боремося заради цілого світу, — додають хлопці.