Также Австралия выделит ресурсы для помощи с обучением украинских военнослужащих.

Правительство Австралии приняло решение о передаче Украине 30 бронемашин Bushmaster, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Я благодарен Австралии за новый пакет помощи, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию“, – рассказал Дмитрий Кулеба.

Кстати Как наши военные используют машины Bushmaster: видео

С момента поставки первых партий Bushmaster в Украину их активно использовали Вооруженные Силы. "Президент Украины, министр обороны и посол просили об увеличении их поставок", – заявил министр обороны Австралии.

После получения Украиной 30 дополнительных "Bushmaster" общее количество таких бронемашин в ВСУ составит 90 единиц.

Также Австралия после католического Рождества отправит в Великобританию 70 своих военных, которые будут помогать с обучением украинских солдат.

"Наши солдаты примут участие в обширной учебной программе в Великобритании, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе против неоправданной и незаконной агрессии России", – добавил министр.

Австралийский колесный полноприводный бронеавтомобиль Bushmaster предназначен для транспортировки военнослужащих в район выполнения задания.