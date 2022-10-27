Також Австралія виділить ресурси для допомоги із навчанням українських військовослужбовців.

Уряд Австралії ухвалив рішення про передачу Україні 30 бронемашин Bushmaster, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для наших військових і 30 додаткових Bushmaster. Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою і Україна зверталася із запитом на додаткову партію“, – розповів Дмитро Кулеба.

До речі як наші військові використовують машини Bushmaster: відео

З моменту постачання перших партій Bushmaster до України їх активно використовували Збройні Сили. “Президент України, міністр оборони та посол просили про збільшення їхнього постачання“, – заявив міністр оборони Австралії.

Після отримання Україною 30 додаткових “Bushmaster” загальна кількість таких бронемашин в ЗСУ сягне 90 одиниць.

Також Австралія після католицького Різдва відправить до Великої Британії 70 своїх військових, які будуть допомагати із навчанням українських солдатів.

“Наші солдати візьмуть участь у великій навчальній програмі у Великій Британії, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби проти невиправданої та незаконної агресії Росії“, – додав міністр.

Австралійський колісний повнопривідний бронеавтомобіль “Bushmaster” призначений для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання.