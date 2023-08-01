Команда дайверов проехала на Toyota Land Cruiser 1978 года выпуска семь километров под водой через гавань Дарвина в Австралии.

В необычном заезде под водой на глубине 30 метров побит не один, а два мировых рекорда – самого длинного и самого глубокого подводного путешествия на автомобиле.

Вызывающий проект готовился шесть месяцев командой из 30 инженеров, профессиональных водолазов и поклонников автоспорта. Для подводного маршрута выбрали ярко-оранжевый Land Cruiser SWB 40-й серии с ласковым прозвищем "Грязевой краб".

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Автомобиль полностью переделали, но не шпаклевали и не красили. Вместо двигателя внутреннего сгорания установили электромотор, аккумуляторы. Силовой агрегат, батарею и контроллеры оградили от влаги, поместив их в силиконовое масло. Классический Land Cruiser также получил новые шины. Каждое колесо весило по 150 кг, а вместо воздуха камеры были заполнены водой.

Вот так схематично смотрелся маршрут подводного путешествия на карте гавани Дарвина. Фото: ABC Radio Darwin

В субботу, 29 июля, автомобиль доставили на трейлере в город Дарвин на севере Австралии, где и начался дерзкий заезд. Команда преодолевала семикилометровое расстояние почти 12 часов, что примерно на пять часов больше, чем планировалось первоначально.

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Задержка была обусловлена большим количеством ила на 30-метровой глубине, накапливавшегося там веками: для установления рекорда дно Дарвинской гавани никто не расчищал. И хотя автомобиль имел полный привод, он несколько раз застревал в иле и песке.

После шестимесячной подготовки был старт на одном берегу гавани и финиш на другом. Фото: ABC Radio Darwin

Каждый раз привязанную канатами к надувным буям машину приходилось немного поднимать из иловой ловушки. В одном месте благодаря буям Land Cruiser подняли и перенесли над пересекающим путь газопроводом. О нем участников проекта предупредили заранее.

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Из-за высокого давления под водой водолазам-водителям приходилось поочередно садиться за руль, поскольку на той глубине они могли проводить всего 15 минут. Дайверы возвращались на поверхность, а их место занимал другой водитель.

Это не первая попытка пересечь гавань под водой на автомобиле. В 1983 году группа из 70 дайверов попыталась пройти этот маршрут на автомобиле Land Cruiser, оснащенный шнорхелем в виде 60-метровой трубы.

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Семикилометровый отрезок шли почти 12 часов. С берега за заездом наблюдал Тим Проктор, пытавшийся проехать под водой через гавань Дарвина в 1983 году. Фото: ABC Radio Darwin

Тогда воплотить задуманное Тиму Проктору и его команде из 70 человек не удалось, поскольку машина врезалась в выступ скалы примерно в 3 километрах от берега. Ее подняли на поверхность и задача осталась невыполнимой.

Спустя 40 лет переоборудованная в электротяговую версию Toyota Land Cruiser все-таки пересекла Дарвинскую гавань и установила новые мировые рекорды.