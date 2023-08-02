Новая модель сочетает легендарную ДНК Land Cruiser с новыми технологиями, обеспечивающими удовольствие от вождения на дороге и бездорожье. А также гарантируют качество, долговечность и надежность в сложнейших условиях эксплуатации.

Toyota откроет предварительные продажи нового Land Cruiser Prado для европейских потребителей в четвертом квартале 2023 года. Старт поставок автомобилей на рынки ожидается в первой половине 2024 года.

Разработчики обратили внимание поклонников бренда на новую платформу GA-F с рамным кузовом, который стал причиной улучшения управления, реакций на руле и плавности хода. Это первый Land Cruiser с электроусилителем руля и новой системой стабилизатора отключаемой поперечной устойчивости.

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Изюминкой новичка станет силовой агрегат. Для оптимального баланса топливной экономичности и производительности будет использоваться 2,8-литровый дизельный двигатель – электрифицированная версия с 48-вольтовой технологией мягкого гибрида, которая станет доступна в начале 2025 года.

Автомобиль получил два варианта оформления передней части. Фото: Toyota

От источника и к наследию

Легендарный Land Cruiser родился 72 года назад как Toyota BJ – модель начала свой путь к потребителю 1 августа 1951 года. Свою мощь и возможности показал в том же году, успешно поднявшись по склонах горы Фудзи на шестую станцию. До этого никакой автомобиль такого сделать не мог. С тех пор и до сих пор Toyota Land Cruiser ассоциируется с транспортом, который доставит их к месту назначения в сохранности и безопасности даже в самых строгих условиях.

С годами мировая репутация этой модели только крепла: на сегодняшний день продано 11,3 миллиона автомобилей в более чем 170 странах и регионах.

На новой платформе GA-F

Премьерный Land Cruiser Prado сохранил свою классическую прочную конструкцию кузова на раме и, как и более крупный Land Cruiser 300, использует платформу Toyota GA-F. Это значительно улучшает внедорожные характеристики.

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Разработчики сделали новую раму на 50% более жесткой, из-за чего общая жесткость кузова улучшилась на 30%. Это способствовало лучшей чувствительности руля, управляемости в целом и комфорту при езде. Базовые характеристики подвески также были улучшены для повышения способности двигаться по бездорожью.

Вжатые в переднюю панель круглые фары намекают на классику, но воспринимаются современно. Фото: toyota.eu

Новый электроусилитель руля

Дебютный Land Cruiser стал первым, в котором используется система рулевого управления с электроусилителем (EPS). Разработчики обещают улучшенную маневренность в управлении на всех скоростях. При этом электроусилитель EPS позволяет новому Land Cruiser использовать систему отслеживания полосы движения как часть активного пакета безопасности и помощи водителя Toyota Safety Sense.

Новичок впервые в историографии Toyota получает передний стабилизатор отключаемой поперечной устойчивости. Это создает дополнительные возможности для бездорожья. Технология SDM (стабилизатор с механизмом отключения) позволяет водителю изменять состояние стабилизатора поперечной стойкости (стабилизатора) с помощью переключателя на приборной панели. Эта гибкость обеспечивает лучшую управляемость на неровных дорогах, а также повышенный комфорт и простоту управления при движении автодорогами.

Все версии Land Cruiser Prado получат электронную систему передвижения на низкой скорости с особыми настройками педалей тормоза и газа для преодоления серьезных помех и спуска с крутых склонов. Фото: toyota.eu

Обновленные Multi-Terrain Monitor и Multi-Terrain Select также создают дополнительную поддержку при движении по бездорожью. При работе Multi-Terrain Monitor камера и дисплей высокого разрешения дают водителю четкое представление о пространстве непосредственно вокруг и под автомобилем, а система Multi-Terrain Select автоматически адаптирует характеристики автомобиля в соответствии с требованиями различных условий движения по бездорожью.

Land Cruiser Prado 2024 года, версия First Edition. Здесь есть во всех версиях полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой, межосевым дифференциалом повышенного трения и блокировкой заднего дифференциала. Фото: toyota.eu

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Новые силовые агрегаты

Новый Land Cruiser Prado будет доступен для восточноевропейского рынка с тремя силовыми агрегатами – одним дизельным и двумя бензиновыми двигателями.

2,8-литровый турбодизельный силовой агрегат разработан для обеспечения топливной эффективности и производительности. Он поддерживает максимальную мощность в 204 л.с./150 кВт и новую 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию Direct Shift. Это дает автомобилю возможность буксировать груз весом до 3 500 кг.

Бензиновый 2,4-литровый турбодвигатель TNGA имеет мощность 279 л.с./205 кВт. Он применяет такую же 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию для более динамичного и мощного вождения. Трансмиссия также обеспечивает практически бесшумную работу и улучшенные экологические характеристики. Максимальная тяговая способность составляет 2500 кг.

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Стильный внешний вид указывает на возврат к источникам. Внедорожным характеристикам помогают более короткие свесы, скульптурные углы и нижняя суженная часть кузова. Кстати, детали кузова спроектированы так, чтобы их можно было легко заменить при повреждении.

Прямоугольные фары будут во всех вариантах, за исключением версии First Edition. Фото: toyota.eu

В профиль внешний вид Prado демонстрирует классический силуэт Land Cruiser с четкими горизонтальными линиями. Габаритная длина 4920 мм; ширина 1980 мм и высота 1870 мм; колесная база 2850 мм.

Интерьер предлагает на выбор пяти- или семиместную конфигурацию с дизайном, напоминающую силу и функциональность настоящего внедорожника.

Land Cruiser Prado 2024 получил совершенно новый интерьер, материалы отделки стали лучше. Верхняя часть передней панели оформлена мягким пластиком, а в нижней части пластик хоть и жесткий, но с резиновым покрытием. Фото: Тoyota

У Land Cruiser Prado базовой версии "1958" тканевый салон, подогрев передних сидений и руля. В средней комплектации салон из экокожи, а передние сиденья не только с подогревом, но и с вентиляцией. В топовой версии сиденье из натуральной кожи.

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Приоритет отдан круговому обзору водителя, чему способствуют низко посаженный капот, горизонтальная приборная панель и заниженная поясная линия, позволяющая устанавливать более глубокие боковые окна.

Относительно расширенных мер безопасности новый Land Cruiser Prado получит новейшие системы Toyota Safety Sense в комплексном пакете передовых функций и технологий Toyota T-Mate.

У классических Land Cruiser 60-70-х годов были круглые и прямоугольные фары. И у нового Land Cruiser Prado 2024 два варианта: базовая версия с обозначением 1958 года и топовая First Edition круглыми и прямоугольными фарами, Фото: toyota.eu

Land Cruiser: первое издание

Совершенно новый Land Cruiser Prado будет представлен в Европе со специальной моделью First Edition, доступной исключительно для клиентов, зарезервирующих ее в течение первоначального предпродажного периода с октября этого года.

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Эта версия с ограниченным тиражом – для Европы будет выпущено около 3000 единиц, соответствующих наследию Land Cruiser с особыми элементами стиля и серьезному внедорожному характеру. Детали включают классические круглые фары и два специальных двухцветных варианта окраски кузова: Sand и Smoky Blue.