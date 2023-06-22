На каліфорнійському аукціоні продають «крузак-вісімдесятку» за ціною нового позашляховика Lexus.

Toyota Land Cruiser 80-ї серії багато хто вважає найкращим позашляховиком, що коли-небудь був збудований у світі. Недарма: представлений у 1989-му й запущений у виробництво в 1990 році автомобіль був набагато більш комфортним за своїх попередників, при тому не втративши надійність та позашляхові якості.

Автомобіль досі користується непоганим попитом на ринку вживаних авто та коштує немалих грошей. Наприклад, найдорожча пропозиція на українському ринку сьогодні – Land Cruiser 1995 р.в. за $27800. За такі гроші можна купити набагато новіший, щойно пригнаний, а то й взагалі новий позашляховик. Однак це все одно не порівняти із сумою, яку хоче отримати за свій TLC 80 власник із Плізантона, штат Каліфорнія, США, який виставив його на аукціоні Bring A Trailer за 110 000 доларів.

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Звісно, така надмірна вартість обґрунтована деякими факторами. По-перше, це машина 1997-го року випуску – останнього для цієї моделі. В неї салон з світло-сірої дубленої шкіри, причому цим матеріалом перетягнуті також кермо і торпедо. Перламутрово-білий (такий, як у ООН, яка досі використовує ці машини в деяких регіонах) Land Cruiser обладнаний ABS та міжосьовим диференціалом з блокуванням заднього мосту.

У звіті Carfax не вказано жодних аварій чи інших пошкоджень, автомобіль мав єдину реєстрацію в Каліфорнії до серпня 2021 року, після чого був дереєстрований з метою продажу… але все це також не головне.

За 26 років цей позашляховик проїхав менше 4700 миль (7500 км). Фактично, це так звана «капсула часу». Його можна придбати в колекцію, а можна – як реалізацію мрії. А заради мрії ніяких грошей не шкода.