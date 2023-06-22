На калифорнийском аукционе продают «крузак-восемьдесятку» по цене нового внедорожника Lexus.

Toyota Land Cruiser 80-й серии многие считают лучшим внедорожником, когда-либо построенным в мире. И недаром: представленный в 1989-м и запущенный в производство в 1990 году автомобиль был гораздо комфортнее своих предшественников, при этом не потеряв надежность и внедорожные качества.

Автомобиль до сих пор пользуется неплохим спросом на рынке подержанных авто и стоит немалых денег. К примеру, самое дорогое предложение на украинском рынке сегодня – Land Cruiser 1995 г.в. за $27800. За такие деньги можно купить гораздо более новый, только что пригнанный, а то и вообще новый внедорожник. Однако это все равно не сравнить с суммой, которую хочет получить за свой TLC 80 владелец из Плизантона, штат Калифорния, выставивший его на аукционе Bring A Trailer за 110 000 долларов.

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Конечно, такая избыточная стоимость обоснована некоторыми факторами. Во-первых, это машина 1997 года выпуска – последнего для этой модели. У нее салон из светло-серой дубленой кожи, причем этим материалом перетянуты также руль и торпедо. Перламутрово-белый (такой, как у ООН, которая до сих пор использует эти машины в некоторых регионах) Land Cruiser оборудован ABS и межосевым дифференциалом с блокировкой заднего моста.

В отчете Carfax не указаны никакие аварии или другие повреждения, автомобиль имел единственную регистрацию в Калифорнии до августа 2021 года, после чего был дерегистрирован с целью продажи… но все это также не главное.

За 26 лет этот внедорожник проехал менее 4700 миль (7500 км). Фактически это так называемая «капсула времени». Его можно приобрести в коллекцию, а можно – как реализацию мечты. А ради мечты никаких денег не жалко.