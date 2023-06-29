На ринок пікап із 48-вольтовою системою вийде у другій половині 2024 року.

Toyota привезла на африканське ралі гібридний Hilux. Вже відомо, що пікап вийде на ринок Австралії в першій половині 2024 року і підкуповуватиме низькою витратою палива та покращеною динамікою.

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Двигун такої машини – це дизель 2.8, який без 48-вольтової надбудови розвиває 204 кінські сили та 500 Нм крутного моменту. Коробка – шестидіапазонний автомат. Крім MHEV-системи, у гамі моделі залишаться молодший дизель 2.4 та бензиновий агрегат об'ємом 2,7 літра.

У пікапа Toyota Hilux з'явиться серійна гібридна версія. Прототип такої машини компанія привезла на етап WRC у Кенії, а Toyota Australia заявила, що Hilux MHEV додадуть до місцевої гами вже в першій половині наступного року. Установці MHEV на базі дизеля 2.8 у парі з шестидіапазонним автоматом стандартно пропонуватиметься для виконань 4x4 SR5 та Rogue Double Cab.

Додавання стартера-генератора знизить витрату на 10 відсотків, але ніяк не вплине, скажімо, на буксирувальні можливості. Більше того, на гібридних «Хайлаксах» з'явиться система старт-стоп, помітно зменшиться шумо- та вібронавантаженість. Також обіцяно покращену продуктивність. Іншими словами, пікапи з 48-вольтовою системою будуть трішки потужнішими.

Крім Австралії, пріоритетним ринком Hilux MHEV стане Африка. Але тут основний наголос робиться на зниження викидів вуглекислого газу та відсутність інфраструктури для повноцінних PHEV-гібридів та електромобілів. Навіть у таких розвинених регіонах, як Кенія та Південна Африка, електрогенерація не завжди стабільна, тому вирішувати кліматичні проблеми будуть малою кров'ю.

Нинішній Hilux пропонується із заднім або повним приводом, з бензиновими та дизельними моторами та двома трансмісіями на вибір: «механікою» або автоматом. Дизель 1GD-FTV, який стане основою MHEV-установки, розвиває 204 кінські сили та 500 Нм крутного моменту. Молодший агрегат 2.4 видає 150 сил 400 Нм, бензиновий 2.7 - 166 сил та 245 Нм. В Австралії ціни на Hilux починаються із 32 тисяч доларів.