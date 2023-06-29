На рынок пикап с 48-вольтовой системой выйдет во второй половине 2024 года.

Toyota привезла на африканское ралли гибридный Hilux. Уже известно, что пикап выйдет на рынок Австралии в первой половине 2024 года и подкупит низким расходом топлива и улучшенной динамикой.

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Двигатель такой машины – это дизель 2.8, который без 48-вольтовой надстройки развивает 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. Коробка – шестидиапазонный автомат. Помимо MHEV-системы в гамме модели останутся младший дизель 2.4 и бензиновый агрегат объемом 2,7 литра.

У пикапа Toyota Hilux появится серийная гибридная версия. Прототип такой машины компания привезла на этап WRC в Кении, а Toyota Australia заявила, что Hilux MHEV добавят в местную гамму уже в первой половине следующего года. Установка MHEV на базе дизеля 2.8 в паре с шестидиапазонным автоматом будет стандартно предлагаться для исполнений 4x4 SR5 и Rogue Double Cab.

Добавление стартера-генератора снизит расход на 10 процентов, но никак не повлияет, скажем, на буксировочные возможности. Более того, на гибридных «Хайлаксах» появится система старт-стоп, заметно снизится шумо- и виброназагруженность. Также обещана улучшенная производительность. Другими словами, пикапы с 48-вольтовой системой будут немного мощнее.

Помимо Австралии, приоритетным рынком Hilux MHEV станет Африка. Но здесь основное упор делается на снижение выбросов углекислого газа и отсутствие инфраструктуры для полноценных PHEV-гибридов и электромобилей. Даже в таких развитых регионах как Кения и Южная Африка, электрогенерация не всегда стабильна, поэтому решать климатические проблемы будут малой кровью.

Нынешний Hilux предлагается с задним или полным приводом, с бензиновыми и дизельными моторами и двумя трансмиссиями по выбору: «механикой» или автоматом. Дизель 1GD-FTV, который станет основой MHEV-установки, развивает 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. Младший агрегат 2.4 выдает 150 сил 400 Нм, бензиновый 2.7 – 166 сил и 245 Нм. В Австралии цены на Hilux начинаются с 32 тысяч долларов.