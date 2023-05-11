У інтернеті опублікували відео з новим поколінням Toyota Land Cruiser Prado. Довгоочікуваний позашляховик презентують до кінця року.

Новий Toyota Land Cruiser Prado став помітнішим завдяки величезній решітці радіатора та матричній оптиці. Цікаво, що це лише один із варіантів дизайну моделі – зовнішність суттєво відрізнятиметься у різних версіях позашляховика.

Читайте також: Toyota RAV4 стала найбільш популярним автомобілем у світі

Новий Prado 2024 стане родичем Toyota Land Cruiser 300, адже його збудують на тій же рамній платформі TNGA-F. Автомобіль не збільшиться у розмірах, проте стане просторішим.

Замість бензинової версії запропонують гібрид Toyota Land Cruiser Prado потужністю чи то 340, чи то навіть 440 к. с. Турбодизель об’ємом 2,8 л у лінійці лишиться. Усі версії отримають новий 8-ступінчастий автомат.