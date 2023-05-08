43 відсотки з них були продані в Сполучених Штатах і Канаді.

У 2023 році JATO Dynamics опублікувала повний звіт про глобальні продажі автомобілів за минулий рік. Він свідчить, що на всій планеті було продано 79,4 мільйона нових автомобілів. Це на два відсотки менше у порівнянні з 2021 роком, причому спад був відмічений на основних ринках – Північна Америка, Європа та Китай. Натомість ринки, що розвиваються, росли (йдеться про Індія, Близький Схід, Південно-Східна Азія та Африка). Але це не найцікавіша інформація зі звіту.

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Згідно з даними, отриманими JATO, Toyota RAV4 була найбільш продаваною моделлю в світі в минулому році з більш ніж мільйоном одиниць. Слідом за кросовером йшла Toyota Corolla з приблизно 992 000 продажів минулого року, а третьою була Tesla Model Y з 747 000 глобальних реєстрацій. Загалом торік Toyota мала п’ять найбільш продаваних моделей у світі. Ford, Nissan і Honda розмістили по одній моделі, а Tesla потрапила в топ-10 по дві моделі.

Враховуючи наведені вище цифри, мабуть, не дивно, що Toyota була найбільшим автовиробником у світі, вона продала 13 з кожних 100 придбаних нових легкових автомобілів. Японська компанія зуміла досягти зростання світових продажів на 0,3 відсотка завдяки високим результатам у Китаї, який зараз є її найбільшим ринком, випереджаючи США та Японію. Минулого року Volkswagen Group був другим найбільш продаваним автомобільним конгломератом у світі, незважаючи на значне зниження продажів на 10 відсотків. Hyundai-Kia була третьою, за нею Stellantis і General Motors.

Звіт JATO також показує, що найшвидше зростаючим виробником автомобілів минулого року був BYD. Китайська компанія отримала 1,5 відсотка світової частки і тепер має 2,42 відсотка світового ринку. Бренд також був другим у світі виробником акумуляторних електромобілів після Tesla. Якщо говорити про сегмент електромобілів, то минулого року було продано 7,37 мільйона електромобілів, що на 2,9 мільйона одиниць більше, ніж у 2021 році. На BEV припадало 9,3 відсотка світового автомобільного ринку.