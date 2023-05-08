43 процента из них были проданы в Соединенных Штатах и Канаде.

В 2023 году JATO Dynamics опубликовала полный отчет о глобальных продажах автомобилей за прошлый год. Он свидетельствует, что на всей планете было продано 79,4 миллионов новых автомобилей. Это на два процента меньше по сравнению с 2021 годом, причем спад был отмечен на основных рынках – Северная Америка, Европа и Китай. Развивающиеся рынки росли (речь идет об Индии, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и Африке). Но это не самая интересная информация из отчета.

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Согласно данным, полученным JATO, Toyota RAV4 была самой продаваемой моделью в мире в прошлом году с более чем миллионом единиц. Следом за кроссовером шла Toyota Corolla с примерно 992 000 продаж в прошлом году, а третьей была Tesla Model Y с 747 000 глобальных регистраций. Всего в прошлом году Toyota имела пять самых продаваемых моделей в мире. Ford, Nissan и Honda разместили по одной модели, а Tesla попала в топ-10 – по две модели.

Учитывая приведенные выше цифры, пожалуй, неудивительно, что Toyota была самым крупным автопроизводителем в мире, она продала 13 из каждых 100 новых новых легковых автомобилей. Японская компания сумела достичь роста мировых продаж на 0,3 процента благодаря высоким результатам в Китае, который сейчас является крупнейшим рынком, опережая США и Японию. В прошлом году Volkswagen Group являлся вторым наиболее продаваемым автомобильным конгломератом в мире, несмотря на значительное снижение продаж на 10 процентов. Hyundai-Kia была третьей, за ней Stellantis и General Motors.

Отчет JATO также показывает, что самым быстрорастущим производителем автомобилей в прошлом году был BYD. Китайская компания получила 1,5% мировой доли и теперь имеет 2,42% мирового рынка. Бренд также являлся вторым в мире производителем аккумуляторных электромобилей после Tesla. Если говорить о сегменте электромобилей, то в прошлом году было продано 7,37 миллионов электромобилей, что на 2,9 миллиона единиц больше, чем в 2021 году. На BEV приходилось 9,3% мирового автомобильного рынка.