В интернете опубликовали видео с новым поколением Toyota Land Cruiser Prado. Долгожданный внедорожник презентуют до конца года.

Новый Toyota Land Cruiser Prado стал заметнее благодаря огромной радиаторной решетке и матричной оптике. Интересно, что это лишь один из вариантов дизайна модели – внешность будет существенно отличаться в разных версиях внедорожника.

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Новый Prado 2024 станет родственником Toyota Land Cruiser 300, ведь он будет построен на той же рамной платформе TNGA-F. Автомобиль не увеличится в размерах, однако станет просторнее.

Вместо бензиновой версии предложат гибрид Toyota Land Cruiser Prado мощностью 340 или даже 440 л.с. Турбодизель объемом 2,8 л в линейке остается. Все версии получат новый 8-ступенчатый автомат.