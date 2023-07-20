Mini показала салон нового Cooper, зокрема анімацію запуску інформаційно-розважальної системи.

Новий Cooper має радикально спрощену приладову панель порівняно з існуючою моделлю. За кермом більше немає приладів, але є проекційний дисплей. Круглий центральний екран у центрі включає спідометр та функції інформаційно-розважальної системи. Панель овальної форми під екраном містить елементи фізичного керування.

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Нове кермо має товсті держаки в положеннях 2 та 10 годин. Багатофункціональні кнопки також виглядають помітніше.

Тканина на приладовій панелі має сірий градієнтний малюнок з боку водія та переходить у візерунок у формі гусячої лапки з іншого боку. Вузька щілина утримує вентиляційні отвори.

Коли Mini запускається, освітлюється нижня частина панелі приладів. На екрані відображається емблема бренду, потім блакитні та жовті кульки, які обертаються перед запуском дисплея.

Як і салон, кузов простіший, ніж у нинішньої моделі. Спереду розташований широкий восьмикутний елемент, знизу — трапецієподібна решітка. Навколо фар – світлодіоди та дві горизонтальні смуги.

Профіль нагадує відроджений на початку 2000-х років Mini. Однак лобове скло більше нахилене. Передній і задній звиси досить короткі.

Задня сторона має трикутні задні ліхтарі з обох боків. Планка через люк має назву моделі. Хоча вихлопні труби на цій машині приховані, на шпигунських знімках Cooper S видно, що вона має центральний випуск.

Новий Mini Cooper поставляється з електричними силовими агрегатами та двигунами внутрішнього згоряння, і вони їздять на різних платформах. Електродвигун буде у версії Cooper E початкового рівня потужністю 181 кінську силу та батареєю ємністю 40,7 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу в 460 км у європейському випробувальному циклі WLTP. Cooper SE має двигун потужністю 215 к.с. і батарею ємністю 54,2 кВт-год, що забезпечує 400 км за європейською оцінкою.

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Хоча новий Mini показали на фото, більш точні характеристики будуть доступні, коли новий Cooper стане серійним.