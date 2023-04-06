Новий MINI Countryman розділить силову установку з BMW iX1. Старт виробництва кросовера наступного покоління заплановано на осінь 2023 року.

Електричний MINI Countryman проїжджатиме без заряджання 450 кілометрів. При цьому топовий, двомоторний варіант кросовера розділить силову установку з BMW iX1, що означає 313 кінських сил, 494 Нм моменту і батарею ємністю 64,7 кіловат-години. Але буде ще й простенький одномоторний варіант Countryman E, який розвиває 191 силу. Новий Countryman збільшиться у розмірах, а ще виявиться більш доброзичливим до екології: на всьому ланцюжку доданої вартості викиди CO₂ знижено на 85 відсотків.

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Заявлений запас ходу "старшого" електрокара - 450 кілометрів (у iX1 - 417-440 км). Новий Countryman виявиться на 13 сантиметрів довшим за попередника. Йому дістануться колеса, що на 70 відсотків складаються з вторинного алюмінію, та матеріали обробки салону з поліестеру, отриманого шляхом переробки пластикових пляшок.

Нарешті майбутній MINI Countryman стане першою моделлю марки з позначкою Made in Germany. Підприємство в Лейпцигу, де зараз випускають BMW 1 Series, 2 Series Gran Coupe та 2 Series Active Tourer, отримає інвестиції у розмірі 800 мільйонів євро і розширить випуск компонентів для електромобілів. До 2024 року тут з'явиться ще вісім виробничих ліній, а штат збільшиться на тисячу осіб. Старт виробництва нового Countryman заплановано на листопад 2023 року.