Програма, розроблена інженерами MINI, дозволяє проводити "пересадку серця" настільки акуратно, що, за бажання, оригінальний мотор можна повернути під капот авто.

MINI почала обладнувати старі автомобілі клієнтів електромоторами на своєму заводі в Оксфорді. Вінтажні та класичні хетчбеки перетворюються на електромобілі з запасом ходу до 160 кілометрів.

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Програма отримала назву MINI Recharged і передбачає лише конверсію, яку можна “скасувати”, немов натисканням клавіш cntrl + z у комп’ютерній програмі. У такому разі оригінальний ДВЗ знову буде встановлено на місце 122-сильного електромотора. MINI з електромотором здатен розганятись до 100 км/год приблизно за 9 секунд.

Для електричних рестомодів також розробили спеціальну панель приладів – вона імітує оригінальну, але надає потрібні данні, специфічні для електромобіля, як запас ходу чи температурний режим силової установки.