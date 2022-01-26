Программа, разработанная инженерами MINI, позволяет производить "пересадку сердца" настолько аккуратно, что при желании оригинальный мотор можно вернуть под капот авто.

MINI начала оборудовать подержанные автомобили клиентов электромоторами на своем заводе в Оксфорде. Винтажные и классические хэтчбеки превращаются в электромобили с запасом хода до 160 километров.

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Программа получила название MINI Recharged и предусматривает только конверсию, которую можно “отменить”, словно нажатием клавиш cntrl + z в компьютерной программе. В таком случае оригинальный ДВС снова будет установлен на место 122-сильного электромотора. MINI с электромотором может разгоняться до 100 км/ч примерно за 9 секунд.

Для электрических рестомодов также разработали специальную панель приборов – она имитирует оригинальную, но предоставляет нужные данные, специфичные для электромобиля, как, наприммер, запас хода или температурный режим силовой установки.