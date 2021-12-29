Сегодня мы можем запустить двигатель автомобиля даже удаленно с помощью смартфона или пульта управления. Лишь чуть больше века назад человеку с автомобилем приходилось изрядно попотеть, чтобы заставить "самоходную карету" ехать.

Перед Новым годом полезно оглянуться на прошлое, чтобы увидеть, какой путь мы уже прошли. Что касается автомобилей, то развитие этого вида транспорта сделало огромный эволюционный скачок от первых машин до современных. Но кое-что остается неизменным: чем сложнее механизм, тем больше внимания он требует.

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К счастью, сегодня сервисные процедуры для пользователя сводятся к минимуму. Можно пользоваться автомобилем даже не зная, куда нужно заливать жидкость для охлаждения и омыватель стекла – все, что нужно, выполнят специалисты на станции технического обслуживания. Но все еще есть много энтузиастов, готовых самостоятельно “загорать” под машиной, доводя до ума каждый винтик механизма.

Автомобили с паровым двигателем были громоздкими, сложными и странными механизмами для людей, живших столетия назад. Видео от Джея Лено демонстрирует всю сложность и чудесность этой техники, которая работала на воде. Интересно, что сейчас автомобильный мир завершает нефтяную эру и возвращается к истокам – машинам, работающим на воде, правда, в форме водорода.

Ведущий рассказывает (рекомендуем просмотр с переведенными субтитрами) о сложном процессе запуска White Model M – парового автомобиля 1909 года. Он объясняет, что ежедневный процесс запуска автомобиля не был таким тяжелым – все операции перед стартом понадобились из-за долгого простоя машины. Хотя процесс запуска все же сложный. Автомобиль марки White использует парогенератор, вместо котла (другая разновидность силовой установки парового автомобиля), который обеспечивает мощность около 40 лошадиных сил. Причем это была самая мощная версия модели. Для работы автомобилю требуется пилотное топливо, обычное топливо и вода.

White Model M не похож ни на что, доступное сегодня. Приборы показывают уровень огня, температуру воды и тому подобное. Он имеет три педали, причем крайняя правая отвечает за тормоза автомобиля. Маленькое колесо внутри руля работает на газу, позволяя автомобилю развивать до 105 километров в час, хотя, по словам Лено, лучшая скорость для этого автомобиля – 65 километров в час.

Парогенератор работает на удивление тихо, а когда достигает надлежащей рабочей температуры, способен работать на низких 25 оборотах в минуту, что очень интересно наблюдать. Привычные нам двигатели внутреннего сгорания работают на холостом ходу при чуть менее 1000 об/мин.