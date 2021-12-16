У него многоцелевое предназначение, а его главная идея в постоянной стабильности грузовой платформы.

Компания Hyundai презентовала многоцелевую мобильную платформу под названием Mobile Eccentric Droid (MobED). Применение высокотехнологичной платформы можно расширить как на пилотируемые, так и беспилотные варианты систем. Можно представить, к примеру, джип с такой системой баланса.

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Дроид может похвастаться инновационным дизайном, с плоским прямоугольным корпусом, по бокам которого расположены четыре больших колеса. Он также оснащен независимой подвеской, позволяющей ему плавно ездить даже по наклонным и неровным поверхностям. Платформа может свободно регулировать колесную основу и углы поворота.

Фото: все колеса дроида оснащены поворотным механизмом и обеспечивают разные типы движения. / Hyundai

MobED имеет длину 67 см, ширину 60 и высоту 33 см. Весит дроид 50 кг. Его колесная база увеличивается и уменьшается в диапазоне от 45 до 65 см. MobED может развивать максимальную скорость в 30 км/ч, а его аккумулятор позволяет работать около четырех часов езды на одном заряде.

Каждое колесо оснащено тремя двигателями, обеспечивающими мощность и точное управление, а также контролирующими так называемую позицию платформы. Именно платформа является ключевым аспектом MobED. Она всегда удерживает заданное положение, позволяющее найти для нее массу приложений от транспортировки до развлечений.