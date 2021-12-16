Він має багатоцільове призначення, а його головна ідея у повсякчасній стабільності вантажної платформи.

Компанія Hyundai презентувала багатоцільову мобільно платформу під назвою Mobile Eccentric Droid (MobED). Застосування високотехнологічної платформи можна розширити як на пілотовані, так і на безпілотні варіанти систем. Можна уявити, наприклад, позашляховик з такою системою балансу.

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Дроїд може похвалитися інноваційним дизайном, з плоским прямокутним корпусом, по боках якого розташовано чотири великих колеса. Він також оснащений незалежною підвіскою, яка дозволяє йому плавно їздити навіть по похилих і нерівних поверхнях. Платформа може вільно регулювати колісну базу та кути повороту.

Фото: усі колеса дроїда мають поворотний механізм і забезпечують різні типи руху / Hyundai

MobED має довжину 67 см, ширину 60 і висоту 33 см. Важить дроїд 50 кг. Його колісна база збільшується та зменшується в діапазоні від 45 до 65 см. MobED може розвивати максимальну швидкість у 30 км/год, а його акумулятор дозволяє працювати приблизно чотири години їзди на одному заряді.

Кожне колесо оснащено трьома двигунами, які забезпечують потужність та точне керування, а також контролюють так звану позицію платформи. Саме платформа є ключовим аспектом MobED. Вона завжди утримує задане положення, що дозволяє знайти для неї масу застосувань від транспортування до розваг.