Новый MINI Countryman разделит силовую установку из BMW iX1. Старт производства кроссовера следующего поколения запланирован на осень 2023 года.

Электрический MINI Countryman будет проезжать без подзарядки 450 километров. При этом топовый, двухмоторный вариант кроссовера разделит силовую установку с BMW iX1, что означает 313 лошадиных сил, 494 Нм момента и батарею емкостью 64,7 киловатт-часа. Но будет еще и простенький одномоторный вариант Countryman E, развивающий 191 силу. Новый Countryman увеличится в размерах, а еще окажется более дружелюбным к экологии: по всей цепочке добавленной стоимости выбросы CO₂ снижены на 85 процентов.

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Заявленный запас хода "старшего" электрокара – 450 километров (у iX1 – 417-440 км). Новый Countryman окажется на 13 сантиметров длиннее предшественника. Ему достанутся колеса, которые на 70 процентов состоят из вторичного алюминия, и отделочные материалы салона из полиэстера, полученного путем переработки пластиковых бутылок.

Наконец-то будущий MINI Countryman станет первой моделью марки с пометкой Made in Germany. Предприятие в Лейпциге, где выпускают BMW 1 Series, 2 Series Gran Coupe и 2 Series Active Tourer, получит инвестиции в размере 800 миллионов евро и расширит выпуск компонентов для электромобилей. К 2024 году здесь появится еще восемь производственных линий, а штат увеличится на тысячу человек. Старт производства нового Countryman запланирован на ноябрь 2023 года.