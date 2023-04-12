Нове покоління Mini Cooper отримало свіжий редизайн, але зберегло фірмові риси хетчбека.

Mini оприлюднила перші офіційні зображення нового покоління хетчбека Cooper, який має з'явитися у 2025 модельному році. Перші закамуфльовані фото нового покоління Cooper з'явилися ще у 2021 році, підтвердивши, що культовий міський автомобіль матиме як двигун внутрішнього згоряння, так і електричну силову установку.

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Бренд Mini залишається небагатослівним щодо деталей, але на фотографіях бачимо дизайн з більшою кількістю прямих ліній із круглими фарами, які створюють ніби розлючений погляд хетчбека, а ширша восьмикутна решітка радіатора візуально знижує автомобіль. Решітка здебільшого закрита, з невеликим отвором унизу для охолодження та тонкою чорною смугою вгорі, яка, ймовірно, приховує датчики. Попри радикальні зміни у дизайні, Mini залишається впізнаваним.

Гострі складки на капоті надають Cooper стрімкий образ, а цей екземпляр, позначений як "S", носить набір шикарних коліс. Найбільш помітні зміни відбулися ззаду, де прямокутні задні ліхтарі були замінені на трикутні блоки зі складними світлодіодами, які все ще натякають на дизайн прапора Юніон Джек.

Маленький отвір решітки радіатора, зелені значки "S" і відсутність видимої вихлопної труби вказують на те, що цей Cooper — це електромобіль.

Електричний Mini буде створено в Китаї на платформі, розробленій спільно з Great Wall Motor, тоді як модель з ДВЗ, яка, як очікується, матиме спільний стиль з електромобілем, прибуде на оновленій версії поточної платформи та збиратиметься в Оксфорді.

Версія з двигуном внутрішнього згоряння має використовувати ті ж 1,5-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом і 2,0-літровий рядний чотирициліндровий двигун з турбонаддувом.