Електричний кросовер MINI Countryman показали на офіційних фотографіях. Компанія випускатиме модель у Німеччині.

Кросовер уже став на конвеєр заводу BMW у Лейпцигу. Очевидно, в технічному плані його уніфікують із двомоторним BMW iX1, але це ніяк не скасовує появи версій на традиційному паливі. За неофіційною інформацією, у гаму двигунів «Кантрімену» увійдуть бензинові турбомотори об'ємом 1,5 та 2,0 літра.

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Майбутній електричний MINI Countryman стане першою моделлю марки, виробництво якої займеться німецький завод. Підприємство в Лейпцигу, де зараз випускають BMW 1 Series, 2 Series Gran Coupe та 2 Series Active Tourer, отримає інвестиції у розмірі 800 мільйонів євро і розширить випуск компонентів для електромобілів. До 2024 року тут з'явиться ще вісім виробничих ліній, а штат збільшиться на тисячу людей.

В технічному плані електричний Countryman швидше за все повторить BMW iX1. Якщо так, то він отримає двомоторну установку з піковою потужністю 313 кінських сил і 494 Нм моменту і батарею ємністю 64,7 кіловат-години.