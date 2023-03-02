Электрический кроссовер MINI Countryman показал на официальных фотографиях. Компания будет выпускать модель в Германии.

Кроссовер уже стал на конвейер завода BMW в Лейпциге. Очевидно, в техническом плане он унифицируется с двухмоторным BMW iX1, но это никак не отменяет появления версий на традиционном топливе. По неофициальной информации, в гамму двигателей "Кантримена" войдут бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 литра.

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Будущий электрический MINI Countryman станет первой моделью марки, производство которой займется германским заводом. Предприятие в Лейпциге, где выпускают BMW 1 Series, 2 Series Gran Coupe и 2 Series Active Tourer, получит инвестиции в размере 800 миллионов евро и расширит выпуск компонентов для электромобилей. К 2024 году здесь появится еще восемь производственных линий, а штат увеличится на тысячу человек.

В техническом плане электрический Countryman, скорее всего, повторит BMW iX1. Если да, то он получит двухмоторную установку с пиковой мощностью 313 лошадиных сил и 494 Нм момента и батарею емкостью 64,7 киловатт-часа.