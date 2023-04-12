Новое поколение Mini Cooper получило свежий редизайн, но сохранило фирменные черты хэтчбека.

Mini обнародовала первые официальные изображения нового поколения хэтчбека Cooper, которое должно появиться в 2025 модельном году. Первые закамуфлированные фото нового поколения Cooper появились еще в 2021 году, подтвердив, что культовый городской автомобиль будет иметь как двигатель внутреннего сгорания, так и электрическую силовую установку.

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Бренд Mini остается немногословным по поводу деталей, но на фотографиях видим дизайн с большим количеством прямых линий с круглыми фарами, которые создают будто разъяренный взгляд хэтчбека, а более широкая восьмиугольная решетка радиатора визуально снижает автомобиль.

Решетка в большинстве своем закрыта, с небольшим отверстием внизу для охлаждения и тонкой черной полосой вверху, которая, вероятно, скрывает датчики. Несмотря на радикальные изменения в дизайне, Mini остается узнаваемым.

Острые складки на капоте придают Cooper стремительный образ, а этот экземпляр, обозначенный как "S", носит набор шикарных колес.

Наиболее заметные изменения произошли сзади, где прямоугольные задние фонари были заменены треугольными блоками со сложными светодиодами, которые все еще намекают на дизайн флага Юнион Джек.

Маленькое отверстие радиаторной решетки, зеленые значки "S" и отсутствие видимой выхлопной трубы указывают на то, что этот Cooper — это электромобиль.

Электрический Mini будет создан в Китае на платформе, разработанной совместно с Great Wall Motor, тогда как модель с ДВС, которая, как ожидается, будет иметь общий стиль с электромобилем, прибудет на обновленную версию текущей платформы и будет собираться в Оксфорде.

Версия с двигателем внутреннего сгорания должна использовать тот же 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом.