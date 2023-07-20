Mini показала салон нового Cooper, в том числе анимацию запуска информационно-развлекательной системы.

Новый Cooper имеет радикально упрощенную панель приборов по сравнению с существующей моделью. За рулем больше нет приборов, но есть проекционный дисплей. Круглый центральный экран в центре включает в себя спидометр и функции информационно-развлекательной системы. Панель овальной формы под дисплеем содержит элементы физического управления.

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Новый руль имеет толстые рукоятки в положениях 2 и 10 часов. Многофункциональные кнопки также смотрятся заметнее.

Ткань на приборной панели серого градиентного рисунка со стороны водителя и переходит в узор в форме гусиной кожи с другой стороны. Узкая щель удерживает вентиляционные отверстия.

Когда Mini запускается, освещается нижняя часть приборной панели. На экране отображается эмблема бренда, затем голубые и желтые шарики, вращающиеся перед запуском дисплея.

Как и салон, кузов проще нынешней модели. Спереди расположен широкий восьмиугольный элемент, снизу – трапециевидная решетка. Вокруг фар расположены светодиоды и две горизонтальные полосы.

Профиль напоминает возрожденный в начале 2000-х Mini. Однако лобовое стекло имеет более крутой наклон. Передний и задний свесы достаточно короткие.

Задняя сторона получила треугольные задние фонари по обе стороны. Планка через люк называется моделью. Хотя выхлопные трубы на этой машине скрыты, на шпионских снимках Cooper S видно, что она имеет центральный выпуск.

Новый Mini Cooper поставляется с электрическими силовыми агрегатами и двигателями внутреннего сгорания, и они ездят на разных платформах. Электромобиль называется Cooper E. Модель начального уровня с электродвигателем мощностью 181 лошадиную силу и батареей емкостью 40,7 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода в 460 км в европейском испытательном цикле WLTP. Cooper SE обладает двигателем мощностью 215 л.с. и батареей мощностью 54,2 кВт-ч, обеспечивающий 400 км по европейской оценке.

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Несмотря на фото интерьера, экстерьера и подробную информацию об электрических силовых агрегатах, Mini пока не сообщает, когда дебютирует новый Cooper.