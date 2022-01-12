Друге покоління Nissan Juke вже потроху почало з'являтись в українських містах, тож ми вирішили випробувати його у звичному для міського кросовера ареалі.

Наше перше знайомство з Nissan Juke другого покоління відбулося влітку, та ще й на трасі. Але ж кросовери B-cегменту купують не далеких мандрівок! Закорковані та брудні міста, сніг, ожеледь та вузькі запарковані вулички і двори – ось для чого потрібен високий та короткий автомобіль з великим кліренсом! І, звичайно, яскрава зовнішність тут грає не останню роль – треба ж виділятися! Тож розпочнемо.

Максимальний "фарш"

На тест нам дістався автомобіль у максимальній комплектації N-Design за 784 тисячі грн. Тож у нас в комплектації все, що може запропонувати Nissan для українського Juke. Насамперед це двоколірне виконання кузова – червоний основний, чорний верх. В салоні – вдале поєднання тих же двох кольорів – чорного і червоного. А які сидіння! Виглядають, немов справжні гоночні "ковші", та ще й з динаміками Bose в підголівниках. Жаль, але їхню роль у відтворенні музики я не почув, - мабуть, не ті композиції слухав.

Панелі приладів аналогові, але з електронним дисплеєм. На ньому достатньо бортової інформації. Центральний дисплей розміщений високо, тому дивитись на карту під час водіння зручно. По периметру екрану зосереджені кнопки керування кліматом та деякими функціями комфорту – зручно, що не треба заходити в меню мультимедійної системи.

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Більше місця

В салоні ніби все нове, але дуже знайоме. Водій сидить десь по центру бази, бачить вигини капоту, посадка знайома, як і органи керування. Втім, не видно верхніх фар – вони тепер пласкі та не випирають вверх. А от з призначенням зовнішніх світлових приладів, як і в першому "Джуку", навколишні знову плутаються. Найбільш яскраві круглі ліхтарі, розділені на три сектори – це не денні ходові вогні (ДХВ), як може здатись на перший погляд. "Трилисник" вмикається, коли горить ближнє чи дальнє світло фар. А ДХВ вище, вони повторюють "помах крила" хромованого елемента решітки радіатора. Цікаво, що лише в максимальній версії внизу бампера заховані маленькі протитуманки, в інших їх нема. Хоча в усіх комплектаціях фари світлодіодні, а дальнє і ближнє світло переключаються автоматично.

Друге покоління Nissan Juke стало більшим за розмірами, адже створено на новій платформі CMFB. Тож конструкторам вдалось збільшити простір на другому ряду та об'єм багажника. І це не просто слова – сидіти як на передніх сидіннях, так і на другому ряду й справді стало зручніше. Хоча задній ряд не зсувається. А багажник, окрім того що отримав додаткові 68 літри й може вмістити цілих 422 літри, має подвійну підлогу, під якого зручно тримати різноманітні речі, які постійно треба возити з собою.

Апетит та динаміка

Під капотом незалежно від комплектації встановлюють літровий бензиновий турбодвигун на 114 к.с., а от коробка передач може бути механічною (лише в базі) чи 7-ступеневим "роботом" з двома "мокрими" зчепленнями. Щоб їхати активно, цей силовий агрегат треба "крутити", і він це дозволяє роботи. Звичайно, зважаючи на 3-циліндровість на невеличний об'єм, звук при цьому специфічний, і його непогано чути. Але ж двигун розкручується до 6-7 тисяч обертів! Зважаючи на те, що багато власниць "Джука" не буде щоразу так "топити", це не така вже й проблема. Тим більше, що в минулому поколінні 1,6-літровий мотор мав 117 сил. Але для тих, хто пересідає з минулої версії турбованого 190-сильного Nissan Juke, такий компроміс навряд чи можливий. Тим більше без повного приводу.

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Всупереч невеличкому об'єму циліндрів, апетит у двигуна непоганий – від 7 до 9 літрів на сотню. Звичайно, все залежить від манери їзди.

Якщо на трасі нестача крутного моменту відчувається серйозно, особливо під час обгонів, то на міських швидкостях все не так драматично. Мотор, хоч і "літровий", везе "Джука" впевнено та навіть весело, зважаючи на акомпанемент. Коробка передач добре працює в різних режимах. Достатньо гостре кермо, вдало налаштована підвіска, невеликі розміри – саме те, що треба для маневрування в тісних вуличках чи напруженому трафіку. Розвертається він в діаметрі 10,6 метрів. Тим більше, що спортивний режим трансмісії дає відчуття кращої динаміки.

Підвіска достатньо комфортна як для класу, зважаючи на невелику колісну базу. В новому Juke не так трясе, як у першому поколінні, і це його величезний плюс. Плавність ходу відчутно зросла, хоча на "лежачих поліцейських" авто ще підскакує. Високий кліренс дозволяє долати значні ями, паркуватись біля високих бордюрів та навіть виїжджати на них. Тому з паркування на Juke – жодних проблем.

Таким чином, в міських умовах новий Nissan Juke відчуває себе впевнено. Він може бути динамічним, маневреним та легким в парковці. Разом зі збільшеним салоном та багажником, яскравим та зручним салоном, новий Juke отримав більше переваг, навіть попри слабенький двигун. При цьому залишився впізнаваним та яскравим.

Автор тексту і фото Сергій Матусяк.