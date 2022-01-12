Второе поколение Nissan Juke уже понемногу начало появляться в украинских городах, поэтому мы решили испытать его в привычном для городского кроссовера ареале.

Наше первое знакомство с Nissan Juke второго поколения состоялось летом, да еще и на трассе. Но ведь кроссоверы B-сегмента покупают не для дальних путешествий! Закупоренные и грязные города, снег, гололед и узкие запаркованные улочки и дворы – вот для чего нужен высокий и короткий автомобиль с большим клиренсом! И, конечно, яркая внешность здесь играет не последнюю роль – надо же выделяться! Так что начнем.

Максимальный "фарш"

На тест нам достался автомобиль в максимальной комплектации N-Design за 784 тысячи грн. Поэтому у нас в комплектации все, что может предложить Nissan для украинского Juke. Прежде всего это двухцветное исполнение кузова – красный основной, черный верх. В салоне – удачное сочетание тех же двух цветов – черного и красного. А какие сиденья! Выглядят, словно настоящие гоночные “ковши”, да еще и с динамиками Bose в подголовниках. Жаль, но их роль в воспроизведении музыки я не услышал, – видимо, не те композиции слушал.

Панели приборов аналоговые, но с электронным дисплеем. На нем достаточно бортовой информации. Центральный дисплей размещен высоко, поэтому смотреть на карту во время вождения удобно. По периметру экрана сосредоточены кнопки управления климатом и некоторыми функциями комфорта – удобно, что не надо заходить в меню мультимедийной системы.

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Больше места

В салоне вроде все новое, но очень знакомое. Водитель сидит где-то по центру базы, видит изгибы капота, посадка знакомая, как и органы управления. Впрочем, не видно верхних фар – они теперь плоские и не выпирают вверх. А вот с назначением внешних световых приборов, как и в первом “Джуке”, окружающие снова путаются. Наиболее яркие круглые фонари, разделенные на три сектора – это не дневные ходовые огни (ДХО), как может показаться на первый взгляд. “Трилистник” включается, когда горит ближний или дальний свет фар. А ДХО выше, они повторяют “взмах крыла” хромированного элемента решетки радиатора. Интересно, что лишь в максимальной версии внизу бампера спрятаны маленькие противотуманки, у других их нет. Хотя во всех комплектациях фары светодиодные, а дальний и ближний свет переключается автоматически.

Второе поколение Nissan Juke стало больше по размерам, ведь создано на новой платформе CMFB. Поэтому конструкторам удалось увеличить пространство на втором ряду и объем багажника. И это не просто слова – сидеть как на передних сиденьях, так и на втором ряду и впрямь стало удобнее. Хотя задний ряд не сдвигается. А багажник, кроме того что получил дополнительных 68 литров и может вместить целых 422 литра, имеет двойной пол, под которым удобно держать различные вещи, которые постоянно нужно возить с собой.

Аппетит и динамика

Под капотом независимо от комплектации устанавливают литровый бензиновый турбодвигатель на 114 л.с., а вот коробка передач может быть механической (только в базе) или 7-ступенчатым “роботом” с двумя “мокрыми” сцеплениями. Чтобы ехать активно, этот силовой агрегат надо “крутить”, и он это позволяет делать. Конечно, учитывая 3-цилиндровость на небольшой объем, звук при этом специфический, и его неплохо слышно. Но двигатель раскручивается до 6 – 7 тысяч оборотов! Учитывая то, что многие обладатели “Джука” не будут каждый раз так “топить”, это не такая уж и проблема. Тем более, что в прошлом поколении 1,6-литровый мотор имел 117 сил. Но для тех, кто пересаживается с прошлой версии турбированного 190-сильного Nissan Juke, такой компромисс вряд ли возможен. Тем более без полного привода.

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Вопреки небольшому объему цилиндров, аппетит у двигателя неплохой – от 7 до 9 литров на сотню. Конечно, все зависит от манеры езды.

Если на трассе нехватка крутящего момента ощущается серьезно, особенно во время обгонов, то на городских скоростях все не так драматично. Мотор, хоть и “литровый”, везет “Джука” уверенно и даже весело, несмотря на аккомпанемент. Коробка передач хорошо работает в разных режимах. Достаточно острый руль, удачно настроенная подвеска, небольшие размеры – именно то, что нужно для маневрирования в тесных улочках или напряженном трафике. Разворачивается он в диаметре 10,6 метра. Тем более, что спортивный режим трансмиссии дает ощущение лучшей динамики.

Подвеска достаточно комфортна как для класса, учитывая небольшую колесную базу. В новом Juke не так трясет, как в первом поколении, и это его огромный плюс. Плавность хода ощутимо возросла, хотя на “лежачих полицейских” авто еще подскакивает. Высокий клиренс позволяет преодолевать значительные ямы, парковаться возле высоких бордюров и даже выезжать на них. Поэтому с парковкой на Juke – никаких проблем.

Таким образом, в городских условиях новый Nissan Juke чувствует себя уверенно. Он может быть динамичным, маневренным и легким в парковке. Вместе с увеличенным салоном и багажником, ярким и удобным салоном, новый Juke получил больше преимуществ, даже несмотря на слабенький двигатель. При этом остался узнаваемым и ярким.

Автор текста и фото Сергей Матусяк.