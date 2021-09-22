09:15, 22 сентября 0

Новый Nissan Juke изменился внешне, получил новую техническую начинку и даже выбрал другую концепцию. Что из этого вышло? Попробуем разобраться.

Nissan Juke первого поколения считают одним из основателей сегмента B-SUV, потому что в 2010 году у него было только два конкурента. Сегодня, когда на рынок выходит второе поколение Juke, их уже более тридцати. Следовательно, новому поколению будет значительно сложнее удержать лидерские позиции.

Повзрослел

Новый Nissan Juke лишился концепции "игрушечности". Теперь это вполне серозный автомобиль, хотя и умудрился сохранить узнаваемый стиль. Кажется, будто он попал под град ударов мечей самураев. Появилось много острых граней. Но визитка Juke сохранилась – это большие круглые фары в бампере. Правда, теперь у них светятся светодиодные трилистники, или, как говорит производитель, Y-образный рисунок. Вверху же узкие ходовые огни переходят в решетку радиатора.

Задние ручки дверей также такие же, как у предшественника – замаскированные, чтобы кузов больше походил, и трехдверное купе. От "первого" Nissan Juke – высокая оконная линия и зауженные задние окна. А задняя светотехника, по которой старый Juke можно было узнать за доли секунды, изменилась на более традиционную для современных авто.

Меньше, но больше

Новый Nissan Juke на старте продаж в Украине получил один современный литровый трехцилиндровый турбодвигатель мощностью 114 сил. На выбор предлагается механическая коробка передач или 7-ступенчатый робот. Да, новый Juke избавился от вариатора, с которым иногда возникали проблемы на предыдущем поколении, но вместе с тем у нового "Джука" нет полного привода и более мощных версий. Все из-за введения в ЕС слишком строгих экологических норм.

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В плане технологичности новый Juke сделал огромный шаг вперед. К медиасистеме можно подсоединиться с помощью приложения "Ниссан Коннект" и управлять определенными функциями дистанционно. Например, разблокировать или заблокировать замки дверей, включить фары, чтобы легче найти авто на парковке. Или же найти машину на карте. История поездок, мониторинг скорости и маршруты авто также доступны в приложении. Кстати, новая навигационная система теперь работает на основе технологий ТомТом.

На высоте и активная безопасность. У нового Juke есть система автоматического торможения, контроля рядности, слепых зон, предупреждения о движении сзади, обзор на 360 градусов. Интеллектуальная система контроля траектории движения считывает ситуацию на дороге и может тормозить каждым колесом отдельно, обеспечивая плавное прохождение поворотов. Также система регулировки плавности движения может автоматически активировать тормоза и регулировать крутящий момент двигателя перед лежачими полицейскими и другими препятствиями.

Большее информации о Nissan Juke

Просторно? Нет, но лучше

Главными проблемами предшественника были тесный задний ряд и миниатюрный багажник, поэтому с точки зрения практичности "Джук" пас задних в классе. В новом поколении багажник увеличился на 68 л и достиг 422 л. Но широкий и высокий порог мешают говорить о большой практичности, да и ступенька остается, когда складываешь спинки. Однако оказывается, пол багажника можно переставить чуть выше, и тогда пол окажется равным.

Благодаря использованию новой платформы Juke и в самом деле стал более просторным, чем предшественник. Например, дистанция между креслами выросла почти на 6 см, а над головой прибавилось более 1 см.

Кресла с интегрированными подголовниками, огромный диапазон регулировки по высоте понравятся невысоким водителям, которые хотят иметь хороший обзор.

Аудиосистема Bose с 8-ю динамиками, которая идет вкупе с навигационной системой для топовой версии, а для Tecna – это опция за 32 630 грн. Есть три режима звучания, в том числе и окружение звуком или полное погружение. Звучит вполне прилично, за свои деньги. Колонки в подголовниках были и в прошлом поколении, поэтому хорошо, что это решение решили оставить в новом Juke.

Места на заднем ряду больше, чем у предшественника. Однако пассажиры здесь все равно чувствуют себя как в пещере, потому что оконная линия делает боковые окна узенькими, из-за больших подголовников ничего не видно впереди. Если здесь ехать долго, надо смотреть фильмы в смартфоне, но это сможет делать только один ребенок, ведь сзади один разъем USB.

Впечатления от вождения

Судя по техническим характеристикам, до сотни Nissan Juke ускоряется за 11,8 секунды. Но субъективно кажется, что ускорение происходит быстрее, особенно когда активирован спортивный режим роботизированной трансмиссии. Возможно, здесь не последнюю роль играет характерное звучание трехцилиндрового двигателя. В городе новый Juke чувствует себя, как рыба в воде – это не удивительно, ведь для города он и создан. На трассе, особенно на высоких скоростях и при обгонах тяги хватает, но для уверенности хотелось бы иметь чуть больший запас мощности.

Роботизированная коробка передач в обычном режиме работает очень плавно, почти как классические автоматы. Спортивный режим актуален на трассе, особенно при обгонах и опережениях. Экологический режим, возможно, и поможет сэкономить несколько капель топлива, но вряд ли им будут часто пользоваться из-за сильной потери динамики.

Подвеска у нового "Джука" оказалась на удивление энергоемкой – она адекватно справляется с особенностями украинских дорог, причем делает это достаточно тихо. Ее трудно назвать жесткой или мягкой. Скорее – золотая середина. При этом управляемость и стабильность очень порадовали.

Комплектации и цены

Для нашего рынка предусмотрено 6 комплектаций: Visia (515 210 грн), Acenta (570 770 грн.), N-Connecta (655 610 грн.), Tecna (703 070 грн.), N-Design (786 360 грн.). Только первая доступна исключительно с МКП, вторая может иметь механику или робот, более высокие версии – только с 7DCT.

Отдельно стоит лимитированная версия Enigma (712 710 грн.), созданная на базе версии N-Connecta с 19-дюймовыми дисками, особой графикой на крыше и зеркалах. Также у нее есть рисунок на креслах – логотипы Enigma.

Для Juke доступно 11 цветов, металлик или перламутр надо доплатить, как и за двухцветное окрашивание (для N-Design оно входит в базу).

Вариантов колесных дисков также много: самая простая версия продается на стальных 16-дюймовых дисках (215/65 R16), следующие три – на 17-дюймовых (215/60 R17), а топовая обута в 19-дюймовые колеса (225/45 R19).

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Серьезный игрок

Новый Nissan Juke остался узнаваемым, но сделал шаг вперед в технологичности. Большое количество версий легко конкурирует с большинством своих одноклассников, а базовый вариант с механикой вообще оказался среди самых доступных предложений в сегменте B-SUV. При этом у более дорогих комплектациях уже есть конкуренты в высших классах, причем даже среди "своих". Например, за 786 тысяч можно приобрести неплохо оснащенный X-Trail с полным приводом.

Автор: Евгений Гудущан