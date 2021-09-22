09:15, 22 вересня 0

Новий Nissan Juke змінився зовні, отримав нову технічну начинку та навіть обрав іншу концепцію. Що з цього вийшло? Спробуємо розібратись.

Nissan Juke першого покоління вважають одним із засновників сегменту B-SUV, бо у 2010 році у нього було лише два конкуренти. Сьогодні, коли на ринок виходить друге покоління Juke, їх вже понад тридцять. Отже, новому поколінню буде значно складніше утримати лідерські позиції.

Подорослішав

Новий Nissan Juke позбавився концепції "іграшковості". Тепер це цілком серозний автомобіль, хоча й примудрився зберегти впізнаваний стиль. Здається, ніби він потрапив під град ударів мечів самураїв. З’явилося багато гострих граней. Але візитівка Juke збереглася – це великі круглі фари у бампері. Щоправда, тепер у них світяться світлодіодні трилисники, або, як каже виробник, Y-подібний малюнок. Вгорі ж вузькі ходові вогні переходять у решітку радіатора.

Задні ручки дверей також такі ж, як у попередника – замасковані, аби кузов більше був схожий та тридверне купе. Від "першого" Nissan Juke - висока віконна лінія та звужені задні вікна. А задня світлотехніка, за якою старого Juke можна було впізнати за долі секунди, змінилась на більш традиційну для сучасних авто.

Менше, але більше

Новий Nissan Juke на старті продажів в Україні отримав один сучасний літровий трициліндровий турбодвигун потужністю 114 сил. На вибір пропонується механічна коробка передач або 7-ступінчатий робот. Так, новий Juke позбавився варіатора, з яким іноді виникали проблеми на попередньому поколінні, але разом з тим у нового "Джука" немає повного приводу і більш потужних версій. Все через введення в ЄС надто суворих екологічних норм.

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У плані технологічності новий Juke зробив величезний крок вперед. До медіасистеми можна під'єднатися за допомогою додатку "Ніссан Коннект" і керувати певними функціями дистанційно. Наприклад, розблокувати чи заблокувати замки дверей, ввімкнути фари, аби легше знайти авто на парковці. Або ж знайти машину на карті. Історія поїздок, моніторинг швидкості та маршрути авто також доступні у додатку. До речі, нова навігаційна система тепер працює на основі технологій ТомТом.

На висоті й активна безпека. У нового Juke є система автоматичного гальмування, контролю рядності, сліпих зон, попередження про рух ззаду, огляд на 360 градусів. Інтелектуальна система контролю траєкторії руху зчитує ситуацію на дорозі та може гальмувати кожним колесом окремо, забезпечуючи плавне проходження поворотів. Також система регулювання плавності руху може автоматично активувати гальма і регулювати крутний момент двигуна перед лежачими поліцейськими та іншими перешкодами.

Більше інформації про Nissan Juke

Просторо? Ні, але краще

Головними проблемами попередника були тісний задній ряд і мініатюрний багажник, тому з точки зору практичності "Джук" пас задніх у класі. У новому поколінні багажник збільшився на 68 л і досяг 422 л. Але широкий і високий поріг заважають говорити про більшу практичність, та й сходинка лишається, коли складаєш спинки. Проте виявляється підлогу багажника можна переставити трохи вище, і тоді підлога виявиться рівною.

Завдяки використанню нової платформи Juke й справді став більш просторим за попередника. Наприклад дистанція між кріслами зросла майже на 6 см, а над головою додалося понад 1 см.

Крісла з інтегрованими підголівниками, величезний діапазон регулювання по висоті сподобаються невисоким водіям, які хочуть мати гарний огляд.

Аудіосистема Bose з 8-ма динаміками яка йде вкупі з навігаційною системою для топової версії, а для Tekna - це опція за 32 630 грн. Є три режими звучання в тому числі й огортання звуком чи повне занурення. Звучить цілком пристойно, за свої гроші. Колонки у підголовниках були й в минулому поколінні, тож добре, що це рішення вирішили залишити в новому Juke.

Враження від водіння

Судячи з технічних характеристик, до сотні Nissan Juke прискорюється за 11,8 секунди. Але суб’єктивно здається, що прискорення відбувається швидше, особливо коли активовано спортивний режим роботизованої трансмісії. Можливо, тут не останню роль грає характерне звучання трьохциліндрового двигуна. У місті новий Juke почувається як риба у воді – це не дивно, адже для міста він і створений. На трасі, особливо на високих швидкостях та при обгонах тяги вистачає, але для впевненості хотілося б мати трохи більший запас потужності.

Роботизована коробка передач у звичайному режимі працює дуже плавно, майже як класичні автомати. Спортивний режим актуальний на трасі, особливо при обгонах та випередженнях. Екологічний режим, можливо і допоможе зекономити декілька краплин пального, але навряд чи ним будуть часто користуватись через сильну втрату динаміки.

Підвіска у нового "Джука" виявилась напрочуд енергоємною – вона адекватно розправляється з особливостями українських доріг, причому робить це достатньо тихо. Її важко назвати жорсткою або м’якою. Скоріше – золота середина. При цьому керованість та стабільність дуже порадували.

Комплектації та ціни

Для нашого ринку передбачено 6 комплектацій: Visia (515 210 грн), Acenta (570 770 грн.), N-Connecta (655 610 грн.), Tekna (703 070 грн.), N-Design (786 360 грн.). Тільки перша доступна виключно з МКПП, друга може мати механіку чи робот, вищі версії - тільки з 7DCT.

Окремо стоїть лімітована версія Enigma (712 710 грн.), створена на базі версії N-Connecta з 19-дюймовими дисками, особливою графікою на даху та дзеркалах. Також у неї є малюнок на кріслах логотипи Enigma.

Для Juke доступно 11 кольорів, за металік чи перламутр треба доплатити, як і за двокольорове фарбування (для N-Design воно входить в базу).

Варіантів колісних дисків також багато: найпростіша версія продається на сталевих 16-дюймових дисках (215/65 R16), наступні три - на 17-дюймових (215/60 R17), а топову взуто в 19-дюймові колеса (225/45 R19).

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Серйозний гравець

Новий Nissan Juke залишився впізнаваним, але зробив крок вперед у технологічності. Велика кількість версій легко конкурує з переважною більшістю своїх однокласників, а базовий варіант з механікою взагалі опинилась серед найдоступніших пропозицій у сегменті B-SUV. Натомість дорожчі комплектації вже мають конкурентів у вищих класах, причому навіть серед "своїх". Наприклад, за 786 тисяч можна придбати непогано оснащений X-Trail з повним приводом.

Автор: Євген Гудущан