В дилерской сети начинается прием заказов на покупку автомобиля, "живые" машины появятся в январе 2022 года.

В Украину новый Nissan Qashqai будет поставляться с бензиновым двигателем DIG-T объемом 1,3 л. В зависимости от трансмиссии, 6-ступенчатой ​​МКП или Xtronic, его мощность составит 130 л.с. или 150 л.с. соответственно. Максимальный крутящий момент в версии с МКП составит 240 Нм, а с Xtronic – 250 Нм. Интересно, что показатели эффективности нового двигателя значительно выше по сравнению с двухлитровым бензиновым двигателем Nissan Qashqai предыдущего поколения.

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В Украине новый Nissan Qashqai будет представлен в пяти комплектациях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna+. Независимо от комплектации совершенно новый Nissan Qashqai имеет очень богатое оснащение и инновационные технологии, которые помогают водителю и делают поездки еще приятнее.

Так, каждый автомобиль имеет интеллектуальную систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения, интеллектуальную систему экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов, систему контроля рядности движения, интеллектуальную систему предотвращения выезда из полосы движения, интеллектуальную систему мониторинга и активного контроля “слепых зон”, систему распознавания дорожных знаков, интеллектуальная система контроля усталости водителя, система предупреждения о перекрестном движении сзади, система динамического контроля устойчивости автомобиля, пять подушек и две шторки безопасности, задние датчики парковки.

В комплектации Visia новый Nissan Qashqai будет стоить от 697 020 гривен, в эту цену уже входит оснащение Full LED фарами, 7" цифровым дисплеем на приборной панели, интеллектуальным круиз-контролем и пакетом систем активной безопасности.

Стоимость Nissan Qashqai в версии Acenta начинается с 770 020 гривен. В этой версии авто дополнительно комплектуется 17" легкосплавными дисками, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа I-key, 8" дисплеем и камерой заднего вида.

Цены на автомобили в еще более богатой комплектации N-Connecta начинаются с 895 450 гривен. В этой версии, кроме вышеуказанных опций, новый Qashqai оснащен 18" легкосплавными дисками алмазной резки, передними и задними датчиками парковки, системой кругового обзора и фоновой иллюминацией.

Высокая комплектация Tekna отличается адаптивным дальним светом, сиденьями со вставками из экокожи, панорамной стеклянной крышей и проекционным дисплеем диагональю 10.8". Стоимость автомобиля в такой комплектации начинается от 964 410 гривен.

В максимальной комплектации Tekna + совершенно новый Nissan Qashqai в дополнение к вышеуказанным опциям предлагает 19" легкосплавные диски, сидения из кожи премиум-качества, передние сиденья с функцией массажа и премиальную аудиосистему Bose Audio System. Цены на Qashqai в максимальной комплектации начинаются от 1 071 900 гривен.

Специально для абсолютно нового Nissan Qashqai компания Ниссан Мотор Украина совместно с банком-партнером RCI Banque разработали привлекательные условия программы Nissan Finance для приобретения автомобиля в кредит: процентная ставка от 0,01% и максимальный срок кредитования до семи лет. Благодаря этим условиям Qashqai можно приобрести, оплачивая ежемесячно от 4 136 гривен.

Справка Авто24

Nissan Qashqai – это самая успешная модель за всю историю компании Nissan: с момента запуска в 2007 году в мире было продано более 5 000 000 автомобилей, из которых почти 30 000 в Украине. Эта модель выиграла более 30 международных наград в Европе, в том числе 19 титулов "Автомобиль года" в разных странах, включая Украину.