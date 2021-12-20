У дилерській мережі розпочинається прийом замовлень на придбання автомобіля, "живі" машини з'являться в січні 2022 року.

В Україну новий Nissan Qashqai постачатиметься з бензиновим двигуном DIG-T об'ємом 1,3 л. В залежності від трансмісії, 6-ступеневої МКП чи Xtronic, його потужність становитиме 130 к.с. або 150 к.с. відповідно. Максимальний крутний момент у версії з МКП становитиме 240 Нм, а з Xtronic – 250 Нм. Цікаво, що показники ефективності нового двигуна значно вищі у порівнянні з дволітровим бензиновим двигуном Nissan Qashqai попереднього покоління.

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В Україні новий Nissan Qashqai буде представлено у п'яти комплектаціях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna та Tekna+. Незалежно від комплектації абсолютно новий Nissan Qashqai має надзвичайно багате оснащення та інноваційні технології, які допомагають водію та роблять поїздки ще приємнішими.

Так, кожен автомобіль має інтелектуальну систему попередження про загрозу фронтального зіткнення, інтелектуальну систему екстреного гальмування з можливістю розпізнавання пішоходів, систему контролю рядності руху, інтелектуальну систему запобігання виїзду зі смуги руху, інтелектуальну систему моніторингу та активного контролю «сліпих зон», систему розпізнавання дорожніх знаків, інтелектуальну систему контролю втоми водія, систему попередження про перехресний рух позаду, систему динамічного контролю стійкості автомобіля, п'ять подушок та дві шторки безпеки, задні датчики паркування.

У комплектації Visia новий Nissan Qashqai коштуватиме від 697 020 гривень, в цю ціну вже включено оснащення Full LED фарами, 7" цифровим дисплеєм на панелі приладів, інтелектуальним круїз-контролем та пакетом систем активної безпеки.

Вартість Nissan Qashqai у версії Acenta починається від 770 020 гривень. У цій версії авто додатково комплектується 17" легкосплавними дисками, двозонним клімат-контролем, системою безключового доступуI-key, 8" дисплеєм та камерою заднього виду.

Ціни на авто у ще більш багатій комплектації N-Connecta починаються з 895 450 гривень. У цій версії окрім вищевказаних опцій, новий Qashqai оснащений 18" легкосплавними дисками алмазної різки, передніми та задніми датчиками паркування, системою кругового огляду та фоновою ілюмінацією.

Висока комплектація Tekna з поміж іншого вирізняється адаптивним дальнім світлом, сидіннями зі вставками з екошкіри, панорамним скляним дахом та проєкційним дисплеєм діагоналлю 10.8". Вартість автомобіля в такій комплектації починається від 964 410 гривень.

В максимальній комплектації Tekna + абсолютно новий Nissan Qashqai на додаток до вищевказаних опцій пропонує 19" легкосплавні диски, сидіння зі шкіри преміум-якості, передні сидіння з функцією масажу та преміальну аудіосистему Bose Audio System. Ціни на Qashqai в максимальній комплектації починаються від 1 071 900 гривень.

Спеціально для абсолютно нового Nissan Qashqai компанія “Ніссан Мотор Україна” спільно з банком-партнером RCI Banque розробили привабливі умови програми Nissan Finance для придбання автомобіля в кредит: відсоткова ставка від 0,01% та максимальний термін кредитування до семи років. Завдяки цим умовам Qashqai можна придбати, сплачуючи щомісяця лише від 4 136 гривень.

Довідка Авто24

Nissan Qashqai - це найуспішніша модель за всю історію компанії Nissan: з моменту запуску в 2007 році у світі було продано більше 5 000 000 автомобілів, з яких майже 30 000 в Україні. Ця модель виграла більше 30 міжнародних нагород у Європі, зокрема 19 титулів “Автомобіль року” в різних країнах, включаючи Україну.