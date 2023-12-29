Компанія Porsche готує оновлення своєї моделі Taycan, яка надійшла у серійне виробництво ще у 2019 році. Оновлену модель помітили під час тестувань на півночі Європи.

Свіжі риси та елементу дизайну, які отримав цей прототип, на перший погляд, можуть здатись досить скромними. Це було очікувано, адже в Porsche не хотіли кардинально змінювати впізнаваний дизайн.

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Спереду новий Taycan отримав нові фари, які тепер більш “втоплені” всередину, а також інший бампер зі зміненими бічними вентиляційними отворами.

Задній бампер разом зі світлодіодною смугою, що з’єднує ліхтарі, також оновили, проте ці оновлення настільки непомітні, що, ймовірно, деяким знадобиться порівняння з поточним автомобілем, щоб зрозуміти, що саме інше.

Шпигунам не вдалось зробити фото оновленого салону, однак помітно, що аналоговий годинник у верхній частині приладової панелі відсутній. Експерти очікують, що Porsche надасть новинці принаймні нове програмне забезпечення для інформаційно-розважальної системи та цифрових циферблатів.

Не виключено, що форма керма його обробка і палітра кольорів оздоблення інтер’єру також зміниться. Також новий Taycan може отримати нові системи допомоги водієві. Зокрема, оновлену систему утримування у смузі руху, систему запобігання зіткненню, вдосконалену систему стабілізації та систему адаптивного круїз-контролю.

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Ходять чутки, що в компанії розглядають варіант збільшення запасу ходу для нового Taycan. Актуальна модель має запас ходу до 600 км, в залежності від комплектацій. Наразі, такий показник серед топових автовиробників вважається скромним. Зокрема, нещодавно, компанія Xiaomi представила свій перший власний електромобіль SU7, створений, аби стати конкурентом Porsche Taycan, з обіцяним запасом ходу до 800 км.

Очікується, що оновлений Taycan представлять у другій половині 2024 року, та подейкують, що ціна за нову модель буде коливатись в районі 150-160 тисяч доларів.