Lotus показав свій новий флагман Emeya. Новинка має 905 кінських сил і прискорюється до сотні за 2,8 секунди.

Електричний чотиридверний седан кине новий виклик таким моделям, як Tesla Model S і Porsche Taycan Turbo. Він хизується передовими технологіями та є першим чотиридверним седаном бренду після Carlton на базі Opel Omega 1990-х років.

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Новий Lotus має активну решітку радіатора спереду, яку вперше побачили на позашляховику Eletre, щоб зменшити опір і підвищити ефективність у закритому стані та охолодити акумулятор і гальма у відкритому стані. Також є активний передній спойлер, активний дифузор у стилі автоспорту та активний задній спойлер для максимального збільшення притискної сили під час їзди та трасі.

Екологічні матеріали займають центральне місце в інтер’єрі Emeya. Lotus є першим у світі виробником автомобілів, який використовує новий тип пряжі. Для оббивки салону бренд використовує пряжу, отриману з відходів бавовни в індустрії моди та одягу. Це не лише форма стійкої розкоші, але й економія ваги порівняно зі шкірою.

Lotus також використовує такі процеси, як фізичне осадження з парової фази (PVD) для металевих покриттів на певних поверхнях кабіни. В салоні ви також знайдете алькантару, поліуретан із високоякісної тканини та шкіру Nappa.

Система об’ємного звучання KEF 3D включає шумозаглушення, датчики вібрації, встановлені на зовнішній частині, виявляють рух шин і підвіски. Потім алгоритми генерують «антифазові акустичні сигнали» через динаміки, щоб приборкати перешкоди. Для водія є 55-дюймовий проекційний дисплей доповненої реальності для швидкого доступу до важливої інформації. Він також має цифрові дзеркала та модулі LiDar, як Eletre.

Emeya їздить на тій же платформі, що й Eletre, спеціально розроблена архітектура Electric Premium Architecture (EPA), яка є похідною від Geely Sustainable Experience Architecture (SEA). Очікується, що він матиме такий же запас ходу, як і Eletre, який може подолати 600 км за оптимістичним циклом WLTP. Він має акумуляторну батарею ємністю 102 кВт/год, що трохи менше, ніж у моделі Eletre на 112 кВт/год, яка може заряджатися на 350 кіловат.

Показники продуктивності охоплюють територію гіперкарів. Завдяки потужності 905 кінських сил седан може розганятися до сотні всього за 2,8 секунди. Максимальна швидкість повнопривідного електромобіля обмежена 255 км/год. Потужність передається на всі чотири колеса через двошвидкісну коробку передач, і Lotus стверджує, що гальмівна система «гоночного рівня». З точки зору технології шасі, регульована підвіска може аналізувати дорогу попереду 1000 разів на секунду.

«Це абсолютно новий Lotus, якого ще не бачили раніше. Спираючись на те, чого Lotus досяг на сьогоднішній день, ми створили розкішний автомобіль, який забезпечує надзвичайну продуктивність для любителів водіння, створений, щоб вселити впевненість і хвилювання», — сказав Бен Пейн, Віце-президент Lotus Group з дизайну.

Компанія розкриє більше деталей у четвертому кварталі 2023 року, а виробництво заплановано розпочати у 2024 році на заводі бренду Geely в Ухані, Китай, де вже виготовляють Eletre. Emeya прибуде в США до 4 кварталу 2024 року, повідомив InsideEVs віце-президент Lotus і комерційний директор Майк Джонстон.

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Як тільки виробництво Emeya та Eletre запрацює повним ходом, ймовірно, до 2025 року, бренд очікує, що 30 відсотків від загального обсягу продажів припадатиме на США, сказав Джонстон.

Lotus ще не довела свою мужність в епоху електромобілів. Продавши лише 576 автомобілів Emira з бензиновими двигунами минулого року (посилаючись на проблеми з ланцюгом поставок), бренд, що належить Geely, отримав понад 17 000 замовлень цього року від комбінації Eletre та Emira. За словами Джонстона, виробництво останнього йде повним ходом.