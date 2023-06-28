Lotus відкрив книги замовлень на Eletre у Сполученому Королівстві та материковій Європі, одночасно підтвердивши стартову ціну на ключових ринках і оголосивши, що він доступний у трьох версіях з двома варіантами трансмісії.

Модельний ряд починається з базової моделі, яка має активну пневматичну підвіску, векторне розподілення крутного моменту, безперервний контроль амортизації, матричні світлодіодні фари, Visual Park Assist, адаптивний круїз-контроль і динамічний контроль шасі.

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Він поставляється з 20-дюймовими легкосплавними дисками в континентальній Європі та 22-дюймовими дисками у Великобританії, а також отримує аудіосистему преміум-класу з 15 динаміками, чотиризонний клімат-контроль, проекційний дисплей і передні сидіння з електрорегулюванням.

Посередині стоїть Eletre S, призначений для «покупців, які шукають розкіш». Він отримує все вищезазначене та додає кілька інших речей, як-от бічні пороги з підсвічуванням, настроюване навколишнє освітлення, двері з функцією плавного закривання, аудіосистему з 23 динаміками, різні легкосплавні диски та активний задній спойлер.

Eletre R - флагманська модель має додаткові компоненти до списку обладнання, зокрема чіпкі шини Pirelli P Zero, що обіймають глянцеві чорні колеса, Carbon Pack, Dynamic Handling пакет, який додає активне заднє рульове управління та інтелектуальну систему активного контролю крену, а також шостий режим водіння під назвою Track, який доповнює стандарти Individual, Off-Road, Sport, Range і Tour на Eletre та Eletre S.

Для електричного кросовера Lotus доступний повний список додаткових опцій. Тут автовиробник згадує пакети Parking Pack, Highway Assist Pack, Comfort Seat Pack, Executive Seat Pack, Extended Carbon Fiber Pack і Interior Carbon Fiber Pack. Керамічний гальмівний пакет доступний лише для Eletre R (і S для материкової Європи), а пакет Carbon Pack і Dynamic Handling Pack, які є стандартними для топової моделі, доступні як опція для двох інших.

Eletre та Eletre S від Lotus оснащені подвійним двигуном, який виробляє 603 к.с та 710 Нм крутного моменту. Їм потрібно 4,5 секунди, щоб досягти 100 км/год і мати максимальну швидкість 258 км/год. Eletre R може похвалитися 905 к.с. і 985 Нм, йому потрібно 2,95 секунди для спринту, а його максимальна швидкість становить 265 км/год.

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Усі вони оснащені акумуляторною батареєю ємністю 112 кВт/год, яка за 20 хвилин може зарядитися від десяти до 80%. На повному заряді Eletre та Eletre S мають сумарний запас ходу 600 км за циклом WLTP, а Eletre R має 490 км.

Ціни на Eletre, Eletre S і Eletre R починаються з 95 990 євро, а для середньої та вищої комплектації 120 990 євро та 150 990 євро відповідно.