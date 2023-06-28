Lotus открыл книги заказов на Eletre в Соединенном Королевстве и материковой Европе, одновременно подтвердив стартовую цену на ключевых рынках и объявив, что он доступен в трех версиях с двумя вариантами трансмиссии.

Модельный ряд начинается с базовой модели, имеющей активную пневматическую подвеску, векторное распределение крутящего момента, непрерывный контроль амортизации, матричные светодиодные фары, Visual Park Assist, адаптивный круиз-контроль и динамический контроль шасси.

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Он поставляется с 20-дюймовыми легкосплавными дисками в континентальной Европе и 22-дюймовыми дисками в Великобритании, а также получает аудиосистему премиум-класса с 15 динамиками, четырехзонный климат-контроль, проекционный дисплей и передние электрорегулировочные сиденья.

Посредине стоит Eletre S, предназначенный для «покупателей, ищущих роскошь». Он получает все вышеперечисленное и добавляет несколько других вещей, таких как боковые пороги с подсветкой, настраиваемое окружающее освещение, двери с функцией плавного закрывания, аудиосистему с 23 динамиками, различные легкосплавные диски и активный задний спойлер.

Eletre R - флагманская модель имеет дополнительные компоненты к списку оборудования, в том числе цепкие шины Pirelli P Zero, обнимающие глянцевые черные колеса, Carbon Pack, Dynamic Handling пакет, добавляющий активное заднее рулевое управление и интеллектуальную систему активного контроля крена, а также шестой режим вождения под названием Track, который дополняет стандарты Individual, Off-Road, Sport, Range и Tour на Eletre и Eletre S.

Для электрического кроссовера Lotus доступен полный список дополнительных опций. Здесь автопроизводитель упоминает пакеты Parking Pack, Highway Assist Pack, Comfort Seat Pack, Executive Seat Pack, Extended Carbon Fiber Pack и Interior Carbon Fiber Pack. Керамический тормозной пакет доступен только для Eletre R (и S для материковой Европы), а пакет Carbon Pack и Dynamic Handling Pack, стандартные для топовой модели, доступны как опция для двух других.

Eletre и Eletre S от Lotus оснащены двойным двигателем, производящим 603 л.с и 710 Нм крутящего момента. Им нужно 4,5 секунды, чтобы достичь 100 км/ч и иметь максимальную скорость 258 км/ч. Eletre R может похвастаться 905 л. и 985 Нм, ему нужно 2,95 секунды для спринта, а его максимальная скорость составляет 265 км/ч.

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Все они оснащены аккумуляторной батареей емкостью 112 кВт/ч, которая может за 20 минут зарядиться от десяти до 80%. В полном заряде Eletre и Eletre S имеют суммарный запас хода 600 км по циклу WLTP, а Eletre R имеет 490 км.

Цены на Eletre, Eletre S и Eletre R начинаются с 95 990 евро, а для средней и более высокой комплектации 120 990 евро и 150 990 евро соответственно.