Lotus показал свой новый флагман Emeya. Новинка имеет 905 лошадиных сил и ускоряется до сотни за 2,8 секунды.

Электрический четырехдверный седан бросит новый вызов таким моделям как Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo. Он кичится передовыми технологиями и является первым четырехдверным седаном бренда после Carlton на базе Opel Omega 1990-х годов.

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Новый Lotus имеет активную решетку спереди радиатора, которую впервые увидели на внедорожнике Eletre, чтобы уменьшить сопротивление и повысить эффективность в закрытом состоянии и охладить аккумулятор и тормоза в открытом состоянии. Также активный передний спойлер, активный диффузор в стиле автоспорта и активный задний спойлер для максимального увеличения прижимной силы во время езды и трассы.

Экологические материалы занимают центральное место в интерьере Emeya. Lotus является первым в мире производителем автомобилей, использующим новый тип пряжи. Для обивки салона бренд использует пряжу, полученную из отходов хлопка в индустрии моды и одежды. Это не только форма стойкой роскоши, но и экономия веса по сравнению с кожей.

Lotus также использует такие процессы, как физическое осаждение из паровой фазы (PVD) для металлических покрытий на определенных поверхностях кабины. В салоне вы также найдете алькантару, полиуретан из высококачественной ткани и кожу Nappa.

Система объемного звучания KEF 3D включает шумоподавления, датчики вибрации, установленные на наружной части, обнаруживают движение шин и подвески. Затем алгоритмы генерируют «антифазные акустические сигналы» через динамики, чтобы обуздать помехи. Водитель имеет 55-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности для быстрого доступа к важной информации. Он также имеет цифровые зеркала и модули LiDar как Eletre.

Emeya ездит на той же платформе, что и Eletre, специально разработанная архитектура Electric Premium Architecture (EPA), производная от Geely Sustainable Experience Architecture (SEA). Ожидается, что у него будет такой же запас хода, как и Eletre, который может преодолеть 600 км по оптимистическому циклу WLTP. Он имеет аккумуляторную батарею емкостью 102 кВт/ч, что поменьше, чем у модели Eletre на 112 кВт/ч, которая может заряжаться на 350 киловатт.

Показатели производительности охватывают территорию гиперкаров. Благодаря мощности 905 лошадиных сил седан может разгоняться до сотни всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость полноприводного электромобиля ограничена 255 км/ч. Мощность передается на все четыре колеса через двухскоростную коробку передач, и Lotus утверждает, что тормозная система «гоночного уровня». С точки зрения технологии шасси, регулируемая подвеска может анализировать дорогу впереди 1000 раз в секунду.

«Это совершенно новый Lotus, которого еще не видели раньше. Опираясь на то, чего Lotus достиг на сегодняшний день, мы создали роскошный автомобиль, обеспечивающий чрезвычайную производительность для любителей вождения, созданный для внушения уверенности и волнения», — сказал Бен Пейн, Вице-президент Lotus Group по дизайну.

Компания раскроет больше деталей в четвертом квартале 2023 года, а производство запланировано начать в 2024 году на заводе бренда Geely в Ухане, Китай, где уже производится Eletre. Emeya прибудет в США к 4 кварталу 2024 года, сообщил InsideEVs вице-президент Lotus и коммерческий директор Майк Джонстон.

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Как только производство Emeya и Eletre заработает полным ходом, вероятно, к 2025 году бренд ожидает, что 30 процентов от общего объема продаж будет приходиться на США, сказал Джонстон.

Lotus еще не доказало свое мужество в эпоху электромобилей. Продав только 576 автомобилей Emira с бензиновыми двигателями в прошлом году (ссылаясь на проблемы с цепью поставок), принадлежащий Geely бренд получил более 17 000 заказов в этом году от комбинации Eletre и Emira. По словам Джонстона, производство последнего идет полным ходом.