Компания Porsche готовит обновление своей модели Taycan, которая поступила в серийное производство еще в 2019 году. Обновленную модель заметили во время тестирований на севере Европы.

Свежие черты и элемента дизайна, которые получил этот прототип, на первый взгляд, могут показаться довольно скромными. Это было ожидаемо, ведь в Porsche не хотели кардинально менять узнаваемый дизайн.

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Спереди новый Taycan получил новые фары, которые теперь более "утоплены" внутрь, а также другой бампер с измененными боковыми вентиляционными отверстиями.

Задний бампер вместе со светодиодной полосой, соединяющей фонари, также обновили, однако эти обновления настолько незаметны, что, вероятно, некоторым понадобится сравнение с текущим автомобилем, чтобы понять, что именно другое.

Шпионам не удалось сделать фото обновленного салона, однако заметно, что аналоговые часы в верхней части приборной панели отсутствуют. Эксперты ожидают, что Porsche предоставит новинке по крайней мере новое программное обеспечение для информационно-развлекательной системы и цифровых циферблатов.

Не исключено, что форма руля его отделка и палитра цветов отделки интерьера также изменится. Также новый Taycan может получить новые системы помощи водителю. В частности, обновленную систему удержания в полосе движения, систему предотвращения столкновения, усовершенствованную систему стабилизации и систему адаптивного круиз-контроля.

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Ходят слухи, что в компании рассматривают вариант увеличения запаса хода для нового Taycan. Актуальная модель имеет запас хода до 600 км, в зависимости от комплектаций. Сейчас, такой показатель среди топовых автопроизводителей считается скромным. В частности, недавно, компания Xiaomi представила свой первый собственный электромобиль SU7, созданный, чтобы стать конкурентом Porsche Taycan, с обещанным запасом хода до 800 км.

Ожидается, что обновленный Taycan представят во второй половине 2024, и поговаривают, что цена за новую модель будет колебаться в районе 150-160 тысяч долларов.