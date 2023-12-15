Поскольку компания Porsche не может соответствовать будущим нормам кибербезопасности, у компании нет другого выхода, кроме как прекратить продажу самых маленьких кроссоверов.

Представитель компании сообщил Automotive News Europe, что следующей весной продажи Macan в странах ЕС прекратятся. Когда Porsche разрабатывал это поколение кроссовера, эти правила еще не были завершены. По словам представителя, обновить транспортное средство в соответствии с новыми требованиями было бы слишком дорого.

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27 рынков, скоро потеряют Macan. Это огромный удар для Porsche, учитывая, что Macan был её бестселлером в октябре. Согласно данным исследовательской компании Dataforce, за первые 10 месяцев этого года в Европе было продано почти 20 000 единиц.

Бренду осталось несколько месяцев до запуска Macan третьего поколения. Однако это будет совсем другой автомобиль, поскольку он будет продаваться исключительно как электромобиль на новой платформе, разработанной совместно с Audi. Последний будет продавать собственную версию модели Q6 E-Tron.

Macan - не единственный Porsche, который заменили электромобилем, поскольку 718 также потеряет двигатель внутреннего сгорания. Примерно в 2025 году дуэт Boxster и Cayman станет исключительно электрическим. Также было анонсировано Cayenne следующего поколения, который будет работать только на электричестве.