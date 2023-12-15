Оскільки компанія Porsche не може відповідати майбутнім нормам кібербезпеки, у компанії немає іншого виходу, окрім як припинити продаж найменших кросоверів.

Представник компанії повідомив Automotive News Europe, що наступної весни продажі Macan у країнах ЄС припиняться. Коли Porsche розробляв це покоління кросовера, ці правила ще не були завершені. За словами речника, оновити транспортний засіб відповідно до нових вимог було б надто дорого.

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27 ринків, скоро втратять Macan. Це величезний удар для Porsche, враховуючи, що Macan був її бестселером у жовтні. Згідно з даними дослідницької компанії Dataforce, за перші 10 місяців цього року в Європі було продано майже 20 000 одиниць.

Бренду залишилось кілька місяців до запуску Macan третього покоління. Однак це буде зовсім інший автомобіль, оскільки він продаватиметься виключно як електромобіль на новій платформі, розробленій спільно з Audi. Останній буде продавати власну версію моделі Q6 E-Tron.

Macan — не єдиний Porsche, який замінили електромобілем, оскільки 718 також втратить двигун внутрішнього згоряння. Приблизно в 2025 році дует Boxster і Cayman стане виключно електричним. Також було анонсовано Cayenne наступного покоління, який буде працювати тільки на електриці.