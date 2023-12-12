У електричного Porsche Macan буде один із найбільших проекційних дисплеїв у світі

Porsche показала, як працює проекція у новому електричному Macan. Компанія опублікувала серію фотографій інтер'єру електричного кросовера. На них можна розглянути архітектуру передньої панелі із трьома екранами та те, як працює проекція з доповненою реальністю.

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У Porsche стверджують, що проекційний дисплей у новому Macan – один із найбільших серед існуючих. Зображення охоплює простір перед автомобілем на десять метрів уперед і на 2,2 метри убік.

На передній панелі Macan встановлені три екрани: цифрова панель приладів діагоналлю 12,6 дюйми, центральний 10,9-дюймовий тачскрин і ще один додатковий дисплей перед пасажиром попереду того ж розміру - на нього можна виводити відео, наприклад, з YouTube. Завантажити програму можна через магазин Porsche App Center, в якому, крім YouTube, є Spotify, WebEx (відеоконференції), карти та різні ігри.

Попри загальну тенденцію Porsche не відмовилася від фізичних кнопок і перемикачів, їх у салоні Macan чимало. На центральній консолі можна побачити комбінований блок керування температурою, підігрівом та вентиляцією крісел. Головна ж фішка електричного Macan – проекція з доповненою реальністю, що виводить підказки для водія на лобове скло. На офіційних фотографіях показали стрілки навігації та графіку системи контролю смуги.

Електричний Porsche Macan з'явиться на ринку на початку 2024 року. Вже відомо, що в основу кросовера ляже платформа PPE (Premium Platform Electric), він отримає кілька силових установок на вибір, при цьому батарея буде ємністю 100 кіловат-годин. Електрична система «Макана» – 800-вольтова, що дозволить заряджатися постійним струмом потужністю до 350 кіловат.

За неофіційною інформацією, електричний Macan розділить вузли та агрегати з Taycan: два електромотори встановлять на передній і задній осях, і сумарно вони будуть видавати 612 кінських сил і 1000 Нм моменту, що крутить. Причому один із електродвигунів зрушений максимально назад для кращої розважування - маса буде розподілена у співвідношенні 48:52 проти 49:51 у Taycan.