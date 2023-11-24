Panamera третього покоління прибуває з оновленим компонуванням салону, потужністю до 670 к.с., і стартовою ціною від 101 550 доларів.

Компанія Porsche нарешті представила Panamera 2024 року. Новинка вийде у своє третє покоління з кількома змінами, включаючи новий стиль, більш потужні двигуни та покращену керованість.

Читайте також: Porsche розсекретила салон Panamera нового покоління

Більше потужності

Porsche запропонує чотири різні силові агрегати E-Hybrid, включаючи потужну Panamera Turbo E-Hybrid. Він оснащений оновленим 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом і електродвигуном, що працює від акумулятора ємністю 25,9 кіловат-годин. Загальна потужність силової установки становить 670 кінських сил, що передає потужність на всі чотири колеса через восьмиступінчасту трансмісію PDK. Автомобіль може розганятися до першої сотні за 3,0 секунди.

Panamera і Panamera 4 матимуть під капотом 2,9-літровий двигун V6 з турбонаддувом. Він виробляє більше потужності, ніж раніше, викачуючи 348 к.с. – збільшення на 23 коней. V6 може розганяти звичайну модель до сотні за 5,0 секунди. Повнопривідна Panamera 4 може розганятися до сотні за 4,7 секунди.

Нова підвіска

Panamera стандартно оснащується двокамерною пневматичною підвіскою з двома клапанами та системою Porsche Active Suspension Management. Він розділяє контроль стиснення та відскоку амортизатора для більшого комфорту.

Опціональна система Porsche Active Ride, доступна для моделей E-Hybrid, може підтримувати кузов Panamera рівно і навіть надмірно компенсувати рухи автомобіля нахилу та крену. Це дозволяє седану нахилятися в поворотах, як мотоцикл. Рульове керування задньою віссю також є опціональним.

Свіжий дизайн

Нова Panamera третього покоління зовні дуже схожа на попередню модель, але є деякі зміни. Автомобіль тепер має додатковий повітрозабірник над переднім номерним знаком, необхідний для охолодження оновленої лінійки силових агрегатів. Він має нові лінії вікон, а фари LED Matrix Design тепер є стандартними функціями.

Усередині Panamera має оновлену центральну консоль, яка переміщує селектор коробки передач праворуч від керма та на приладову панель, як і повністю електричний Taycan компанії. Також тепер доступний додатковий 10,9-дюймовий дисплей для пасажирів, який дозволяє пасажиру бачити дані про характеристики автомобіля, змінювати налаштування інформаційно-розважальної системи або транслювати відео.

Porsche відрізняє Panamera Turbo E-Hybrid від решти модельного ряду унікальною передньою панеллю, заднім дифузором і темно-бронзовими вихлопними трубами. Модель також має контрастний колір Turbonite на бічних пневматичних лопатях, окантовці вікон і фірмовому знаку «turbo» на задній частині. Компанія також використовує Turbonite в інтер’єрі, включаючи центральний тахометр на цифровій панелі приладів.

Ціна та наявність

Panamera 2024 року вже доступна для замовлення, і автовиробник очікує, що вона надійде до дилерів навесні 2024 року. Ціна стартуватиме від 101 550 доларів, а стартова ціна Panamera 4 – 108 550 доларів США.

Читайте також: Депутати підтримали штрафи 17 та 34 тисячі гривень за гучний вихлоп

Компанія Porsche повідомляє, що пізніше оголосить інформацію про ціни та час прибуття Panamera Turbo E-Hybrid. Автовиробник продовжить виробництво моделі на заводі в Лейпцигу.