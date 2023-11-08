Porsche показала салон нової Panamera з чотирма екранами. Він виконаний у дусі інтер'єру Taycan.

Спорткар третьої генерації покажуть 24 листопада і напередодні прем'єри німецька марка вирішила підігріти інтерес до нього, повністю показавши салон. Він оформлений у стилі Taycan, проте на відміну від повністю електричної моделі Panamera отримала не п'ять, а чотири дисплеї, зберігши деякі фізичні елементи керування.

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«Третя» Porsche Panamera отримала 12,6-дюймову панель приладів без козирка, яка сусідить з вбудованим центральним тачскрином і додатковим екраном для переднього пасажира. Нижче по центру, де Taycan має ще один дисплей, розташувалися дефлектори вентиляційної системи і збільшений відсік для зберігання дрібниць з глянсовою кришкою.

У мультикермо вбудований перемикач режимів їзди, які відображаються на «приборці». З керма можна керувати проекційним дисплеєм, селектор передач також перенесений на кермову колонку, щоб звільнити місце на центральному тунелі. Четвертий екран встановлений ззаду: з його допомогою пасажири другого ряду можуть брати управління деякими функціями, включаючи мультимедійну систему та освітлення.

У новій Panamera буде версія Executive з подовженою колісною базою і більш просторим і комфортним салоном. Крім цього, спорткар вперше отримає екологічну оббивку без шкіри - з тканиною Race-Tex та Pepita.

Що стосується екстер'єру, то очікуються лише точкові нововведення на кшталт модернізованої оптики та бамперів. А ось моторну лінійку адаптують до більш жорсткого екостандарту Євро-7, додавши в гаму гібрид, що підключається.