Porsche показала салон новой Panamera с четырьмя экранами. Он исполнен в духе интерьера Taycan.

Спорткар третьего поколения покажут 24 ноября и накануне премьеры немецкая марка решила подогреть интерес к нему, полностью показав салон. Он оформлен в стиле Taycan, однако, в отличие от полностью электрической модели Panamera получила не пять, а четыре дисплея, сохранив некоторые физические элементы управления.

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«Третья» Porsche Panamera получила 12,6-дюймовую приборную панель без козырька, которая соседствует со встроенным центральным тачскрином и дополнительным экраном для переднего пассажира. Ниже по центру, где Taycan имеет еще один дисплей, расположились дефлекторы вентиляционной системы и увеличенный отсек для хранения мелочей с глянцевой крышкой.

В мультируль встроен переключатель режимов езды, которые отображаются на «приборке». С руля можно управлять проекционным дисплеем, селектор передач также перенесен на рулевую колонку, чтобы освободить место на центральном тоннеле. Четвертый экран установлен сзади: с его помощью пассажиры второго ряда могут управлять некоторыми функциями, включая мультимедийную систему и освещение.

У новой Panamera будет версия Executive с удлиненной колесной базой и более просторным и комфортным салоном. Кроме этого, спорткар впервые получит экологичную обивку без кожи - с тканью Race-Tex и Pepita.

Что касается экстерьера, то ожидаются лишь точечные нововведения вроде модернизированной оптики и бамперов. А вот моторную линейку адаптируют к более жесткому экостандарту Евро-7, добавив в гамму подключаемый гибрид.