Новинка будет предлагаться в четырех гибридных версиях и получит новую автоматическую коробку с двойным сцеплением.

Porsche представила новый Cayenne в апреле, и он уже готовится к еще одному великому дебюту, который должен состояться до конца года. Третье поколение Panamera будет представлено 24 ноября на фестивале Icons of Porsche, где посетители смогут увидеть его в последующие дни, 25 и 26 ноября.

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В преддверии мировой премьеры Panamera в 2024 году проходит финальное тестирование после предварительных оценок в Соединенных Штатах, Скандинавии, Южной Африке, Азии и Испании. «Четырехдверный спортивный автомобиль» будет предлагаться с не менее чем четырьмя гибридными силовыми агрегатами. На самом деле Porsche намерена продавать автомобиль на некоторых рынках почти исключительно с электрифицированной установкой.

По словам Томаса Фриемута, руководителя продуктовой линии Panamera, у предыдущей модели уже было три PHEV, а на ее замену будет добавлен четвертый в форме высокопроизводительного аромата. Во время тестов, проведенных на данный момент, Porsche подсчитал и сделал вывод, что прототипы потребляли на 70 процентов больше электроэнергии по сравнению с предыдущей моделью.

Все модели E-Hybrid получат более мощный электродвигатель, встроенный в корпус новой восьмиступенчатой автоматической коробки передач (PDK) с двойным сцеплением. Электродвигатель получает энергию от аккумулятора емкостью 25,9 кВт/ч, которую можно заряжать с помощью бортового зарядного устройства мощностью 11 кВт. Что касается двигателей внутреннего сгорания, то они уже сконструированы в соответствии со стандартом Евро-7, который должен вступить в силу в 2025 году.

Что касается доступных настроек пневматической подвески, базовая Panamera получит новые двухклапанные амортизаторы с независимым сжатием и отбоем. За дополнительную плату опциональный активный контроль амортизаторов будет иметь более совершенное шасси для лучшего комфорта и динамики вождения.

Ожидается, что после официального дебюта в ОАЭ в конце ноября Panamera следующего поколения выйдет на рынок в 2024 году.