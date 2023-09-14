Новинка буде пропонуватися в чотирьох гібридних версіях і отримає нову автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням.

Porsche представила новий Cayenne у квітні, і він уже готується до ще одного великого дебюту, який має відбутися до кінця року. Третє покоління Panamera буде представлено 24 листопада на фестивалі Icons of Porsche, де відвідувачі зможуть побачити його в наступні дні, 25 і 26 листопада.

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Напередодні світової прем’єри Panamera 2024 року проходить фінальне тестування після попередніх оцінок у Сполучених Штатах, Скандинавії, Південній Африці, Азії та Іспанії. «Чотиридверний спортивний автомобіль» буде пропонуватися з не менше ніж чотирма гібридними силовими агрегатами. Насправді Porsche має намір продавати автомобіль на деяких ринках майже виключно з електрифікованою установкою.

За словами Томаса Фріємута, керівника продуктової лінії Panamera, у попередньої моделі вже було три PHEV, а на її заміну буде додано четвертий у формі високопродуктивного аромату. Під час тестів, проведених на цю мить, Porsche підрахував і дійшов висновку, що прототипи споживали на 70 відсотків більше електроенергії порівняно з попередньою моделлю.

Усі моделі E-Hybrid отримають більш потужний електродвигун вбудований у корпус нової восьмиступінчастої автоматичної коробки передач (PDK) з подвійним зчепленням. Електродвигун отримує енергію від акумуляторної батареї ємністю 25,9 кВт/год, яку можна заряджати за допомогою бортового зарядного пристрою потужністю 11 кВт. Що стосується двигунів внутрішнього згоряння, то вони вже сконструйовані відповідно до стандарту Євро-7, який має набути чинності в 2025 році.

Що стосується доступних налаштувань пневматичної підвіски, то базова Panamera отримає нові двоклапанні амортизатори з незалежним стисненням і відбоєм. За додаткову плату опціональний активний контроль амортизаторів матиме більш досконале шасі для кращого комфорту та динаміки водіння.

Очікується, що після офіційного дебюту в ОАЕ наприкінці листопада Panamera наступного покоління вийде на ринок у 2024 році.