Porsche вже оголосив стартові ціни на Cayenne 2024 року, та онлайн-конфігуратор для всіх рівнів комплектації вже доступний. Це означає, що настав час дізнатися, наскільки дорогим може бути останній Cayenne.

Новий Cayenne Turbo GT коштує від 197 950 доларів США. Це флагман лінійки Cayenne, який має 650 кінських сил від 4,0-літрового двигуна V8 з подвійним турбонаддувом. Завдяки спринту до першої сотні за 3,1 секунди це один із найшвидших позашляховиків у світі.

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Як завжди, ми починаємо з екстер’єру, і палітра Porsche Paint to Sample є найдорожчим варіантом з усіх. За 13 150 доларів США покупці можуть вибрати всі варіанти кольорів, хоча з причин, які ми зараз не розуміємо, конфігуратор пропонує лише попередній перегляд автомобіля в темно-зеленому металіку. Якщо ви вирішите, ви можете поєднати вибраний варіант з пофарбованими 22-дюймовими колесами за 600 доларів, хоча фактичні колеса – 22-дюймові легкосплавні диски GT Design – ті самі.

Є багато варіантів нанесення смуг, але індивідуальний набір наклейок за 1020 доларів США — це той, який дає вам будь-який номер (до трьох цифр), який ви хочете на дверях. Хочете потролити власників Porsche 959? Ви можете це зробити, і поки ви цим займаєтеся, виберіть чорні дверні ручки за 350 доларів, протитуманні ліхтарі за 330 доларів, задні ліхтарі з ексклюзивним дизайном за 1140 доларів і кришку паливного баку ексклюзивного дизайну (так, кришку паливного бака) за 160 доларів. Є й інші зовнішні доповнення, але в інтересах часу та розсудливості перейдемо до інтер’єру.

Якщо ви знаєте широкий спектр варіантів інтер’єру Porsche, ви будете знати, що розсудливість важко підтримувати, і Turbo GT – незважаючи на те, що стартова ціна становить близько 200 000 доларів – не є винятком. Пакет інтер’єру Deviated Stitching Interior і Deviated Leather Seat Centers коштують 5070 доларів. Ви можете додати більше шкіри для внутрішньої обробки, витративши 690 доларів, але це не включає рульову колонку, яка коштує ще 660 доларів. Крім шкіри, акценти салону Silvershade коштують 650 доларів США, а вишитий Porsche підголівник коштує 570 доларів. Кольорові ремені безпеки коштують 660 доларів, а персоналізовані дверні пороги з вуглецевого волокна коштують 3060 доларів.

В інтер’єрі є багато іншого, включаючи персоналізовані шкіряні килимки та шкіряний гаманець для інструкції з експлуатації, але ми завершимо наш найдорожчий шопінг опціями техніки. Адаптивний круїз-контроль і система підтримки смуги руху коштують додатково 2750 доларів. Система нічного бачення коштує 2310 доларів, камера кругового огляду – 1620 доларів, а екран для пасажирів – 1490 доларів. Оновлення звукової системи Burmester 3D коштує 5 810 доларів США.

Коли все сказано та зроблено, у нас витрачено 60 530 доларів на опції. Це, з великим відривом, найдорожчий Porsche Cayenne, який ви можете придбати. Таким чином загальна ціна найдорожчого нового Cayenne сягає 258 480 доларів.