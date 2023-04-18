Новий Cayenne отримав оновлений салон, більше потужності та 650-сильний Turbo GT.

Німецька компанія Porsche на автосалоні в Шанхаї представила одразу дві новинки – Cayenne і Cayenne Coupe 2024 року. Оновлення включають зміну зовнішнього вигляду, дизайн приладової панелі та значні покращення трансмісії. Поставки розпочнуться вже цього літа.

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Початковий рівень Cayennе, як і раніше, оснащується 3,0-літровим бензиновим V6 з турбонаддувом. Потужність тепер становить 348 кінських сил, що на 13 к.с. більше, ніж раніше.

Cayenne E-Hybrid також використовує двигун V6 з турбонаддувом і більш потужний електродвигун, який тепер видає 174 к.с. Результатом є загальна потужність 463 к.с., тобто збільшення на 8 к.с. Ємність батареї зросла до 25,9 кіловат-годин проти 17,9 кВт-год на даний момент. Крім того, новий 11-кіловатний зарядний пристрій змінного струму дозволяє підключати до розетки вдома, щоб зарядити менше ніж за дві з половиною години.

Cayenne S тепер має твін-турбо 4,0-літровий V8 замість попереднього двигуна V6. Восьмициліндровий двигун виробляє 468 к.с., що на 34 к.с. більше, ніж шестициліндровий. З цією силовою установкою як стандартна модель, так і купе можуть розганятися до 100 км на годину за 4,4 секунди з додатковим пакетом Sport Chrono. Максимальна швидкість становить 270 км/год.

Нарешті, топовий Cayenne Coupe Turbo GT оснащений 4,0-літровим V8 із подвійним турбонаддувом на 650 к.с., що на 19 к.с. більше, ніж у попередньої моделі. Цей варіант розганяється до 100 км/год за 3,1 секунди і має максимальну швидкість 465 км/год. Крім того, Turbo GT стандартно поставляється зі спортивним пакетом, в який входить керування задніми колесами, пневматична підвіска, керамічно-композитні гальма та титанові вихлопні труби.

Cayenne, S та E-Hybrid отримали нові двоклапанні амортизатори з окремими ступенями відскоку та стиснення. Porsche Active Suspension Management входить у стандартну комплектацію. Автовиробник стверджує, що оновлені налаштування забезпечують покращене керування у поворотах.

Нова система пневматичної підвіски, яка є стандартною для Turbo GT, є додатковою для інших моделей. Компанія каже, що ця настройка має більш чітке розмежування між режимами водіння Normal, Sport і Sport Plus.

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Зовні Cayenne 2024 року зберіг знайомий зовнішній вигляд, але помітні зміни. Світлодіодні фари матричного дизайну тепер є стандартними, і вони мають дещо гострішу форму, ніж раніше. Також видно новий капот і крила. З іншого боку, нові задні ліхтарі мають однакову висоту по всій задній частині. Є три нові кольори: Algarve Blue Metallic, Montego Blue Metallic і Arctic Grey.

Приладова панель Cayenne 2024 року виглядає зовсім інакше, ніж у моделі до рестайлінгу. Водії тепер мають окремо стоячу вигнуту 12,6-дюймову цифрову панель приладів перед собою. Елементи керування на кермі дозволяють перемикатися між режимами дисплея. Новий важіль зліва від керма дозволяє керувати системами допомоги водієві. Асистенти зміни смуги руху та утримання смуги руху тепер є стандартними.

Перероблена центральна панель включає стандартний 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Перемикач передач тепер встановлено на панелі приладів між двома екранами. Кутова частина консолі містить панель із набором перемикачів і ємнісних кнопок для керування системою ОВК. Porsche також додає лоток для смартфона водія з 15 Вт індуктивної зарядки.

Новим є 10,9-дюймовий екран на панелі приладів з боку пасажира. Це дозволяє людині, яка там сидить, керувати навігаційною системою. Або цей пасажир може транслювати відео, оскільки шар на дисплеї не дозволяє водієві бачити, що там відтворюється.