Новый Cayenne получил обновленный салон, больше мощности и 650-сильный Turbo GT.

Немецкая компания Porsche на автосалоне в Шанхае представила сразу две новинки – Cayenne и Cayenne Coupe в 2024 году. Обновления включают в себя внешний вид, дизайн приборной панели и улучшения трансмиссии.

Новый Cayenne доступен для заказа в Украине уже сейчас. Первые автомобили ожидаются в июле 2023 года ценой от 3510450 гривен.

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Начальный уровень Cayennе По-прежнему оснащается 3,0-литровым бензиновым V6 с турбонаддувом. Мощность теперь составляет 348 лошадиных сил, что на 13 л. больше, чем раньше.

Cayenne E-Hybrid также использует двигатель V6 с турбонаддувом и более мощный электродвигатель, который теперь выдает 174 л. Результатом является общая мощность 463 л.с., то есть увеличение на 8 л.с. Емкость батареи возросла до 25,9 киловатт-часа против 17,9 кВт-ч на данный момент. Кроме того, новое 11-киловаттное зарядное устройство переменного тока позволяет подключать к розетке дома, чтобы зарядить менее чем за два с половиной часа.

Cayenne S теперь имеет твин-турбо 4,0-литровый V8 вместо предыдущего V6 двигателя. Восьмицилиндровый двигатель производит 468 л.с., что на 34 л.с. больше, чем шестицилиндровый. С этой силовой установкой как стандартная модель, так и купе могут разгоняться до 100 км/ч за 4,7 секунды с дополнительным пакетом Sport Chrono. Максимальная скорость составляет 273 км/ч.

Наконец, топовый Cayenne Coupe Turbo GT оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом на 650 л.с., что на 19 л.с. больше, чем у предыдущей модели. Этот вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды и имеет максимальную скорость 305 км/ч. Кроме того, Turbo GT стандартно поставляется со спортивным пакетом, в который входит управление задними колесами, пневматическая подвеска, керамически композитные тормоза и титановые выхлопные трубы.

Cayenne, S и E-Hybrid получили новые двухклапанные амортизаторы с отдельными ступенями отскока и сжатия. Porsche Active Suspension Management входит в стандартную комплектацию. Автопроизводитель утверждает, что обновленные настройки обеспечивают улучшенное управление поворотами.

Новая система пневматической подвески, стандартной для Turbo GT, является дополнительной для других моделей. Компания говорит, что эта настройка имеет более четкое разграничение между режимами вождения Normal, Sport и Sport Plus.

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Внешне Cayenne 2024 сохранил знакомый внешний вид, но заметны изменения. Светодиодные фары матричного дизайна теперь стандартные, и они имеют более острую форму, чем раньше. Также виден новый капот и крылья. Кроме того, новые задние фонари имеют одинаковую высоту по всей задней части. Есть три новых цвета: Algarve Blue Metallic, Montego Blue Metallic и Arctic Grey.

Приборная панель Cayenne 2024 выглядит совсем иначе, чем у модели до рестайлинга. Водители теперь видят отдельно стоящую изогнутую 12,6-дюймовую цифровую приборную панель перед собой. Элементы управления на руле позволяют переключаться между режимами дисплея. Новый рычаг слева от руля позволяет управлять системами помощи водителю. Ассистенты смены полосы движения и удержание полосы движения теперь стандартны.

Переработанная центральная панель включает в себя стандартный 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Переключатель передач теперь установлен на приборной панели между двумя экранами. Угловая часть консоли содержит панель с набором переключателей и емкостных кнопок для управления системой ОВК. Porsche также добавляет лоток для водителя с 15 Вт индуктивной зарядки.

Новым является 10,9-дюймовый экран на приборной панели со стороны пассажира. Это позволяет сидящему там человеку управлять навигационной системой. Или этот пассажир может транслировать видео, поскольку слой на дисплее не позволяет водителю видеть, что воспроизводится.