19:38, 14 апреля 0

Наиболее современные шины для активного драйва SportContact 7 от Continental разработаны для безопасного управления как на мокрой, так и сухой дороге.

К спортивным шинам предъявляют особые требования, ведь их обычно выбирают те, кто любят ездить в экстремальных условиях. Такие шины ставят на дорогие автомобили, поэтому компромиссов в характеристиках здесь быть не может.

Новая спортивная шина Continental SportContact 7 – флагман модельного ряда известного немецкого производителя. При их создании конструкторам ставилась задача сделать продукт, являющийся лидером рынка.

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Трудная задача при конструировании шин – приспособить их для разных типов автомобилей. Одно дело – покрышки для легкого заднеприводного купе, а другое – для полноприводного электромобиля. Однако конструкторы Continental справились с этой задачей – об этом свидетельствует тот факт, что автопроизводители рекомендовали SportContact 7 для таких разных автомобилей, как компактный кроссовер Ford Puma и линейка тяжелых и быстрых Maserati: Ghibli, Levante и Quattroporte.

Continental SportContact 7 стал первым продуктом в сегменте высокопроизводительных шин, специально созданным для каждого типа автомобиля. Это достигается благодаря специальному рисунку протектора, адаптированному к разным классам автомобилей. Также в зависимости от размера и назначения в одной и той же модели шин закладывается разная жесткость боковины, коэффициент сцепления под разными нагрузками, а также способность удерживать дорогу на высокой скорости, управляемость и даже дизайн каркаса.

Интересно, что адаптированный рисунок протектора SportContact 7 также отвечает за управляемость шин на разных типах поверхностей – сухом и мокром. При движении по прямой пятно контакта наибольшее, чтобы обеспечить хорошее сцепление во время торможения, ускорения и поворотов на мокрой дороге. При прохождении поворотов на сухих дорогах пятно контакта смещается на наружное плечо, отвечающее за удержание машины на своей полосе. Новые "фиксирующие элементы" во внешнем плече обеспечивают дополнительную стабильность покрышки, чтобы она не слишком деформировалась во время резких маневров.

Важным технологическим элементом нового SportContact 7 является резиновая смесь BlackChili, помогающая решать задачи адаптации шины к типу покрытия. Эта мягкая смесь хорошо сочетается с очень жесткой, низкопрофильной конструкцией шин и не только обеспечивает отличную управляемость, но и значительно увеличивает пробег.

Кстати говоря за что отвечают летние шины

Внутренние тесты Continental показали значительное улучшение показателей SportContact 7 по сравнению с его предшественником. В частности, срок службы новых шин продлевается на 17%, пробег увеличивается на 10%. При этом тормозной путь на мокрой дороге сокращается на восемь процентов, а на сухой дороге лучше на 6%. Управляемость и сцепление как на влажных, так и на сухих условиях также стали лучше.

Существенное преимущество перед конкурентами демонстрируют независимые испытания журналистов и водителей, специализирующихся на тестировании шин. В частности, немецкий автомобильный журнал Gute Fahrt (Хорошая езда) после девяти видов испытаний поставил SportContact 7 на первое место с оценкой "выдающаяся". На автомобилях Golf GTI и Cupra Leon TSI тестировались семь моделей шин размером 235/35 R 19 европейских, азиатских и американских производителей.



Причиной столь высокой общей оценки стал баланс качеств SportContact 7: шина заняла первое место в управляемости на сухих и мокрых дорогах, в торможении на мокрой и сухой поверхности и в тесте на аквапланирование в поворотах. Особенно поразили показатели тормозного пути и остаточной скорости по сравнению с занявшей второе место моделью: когда автомобиль с шинами Continental уже остановился на сухом асфальте, конкурент все еще мчался мимо него на скорости 22 км/ч; а на мокрой дороге на спидометре было еще 20 км/ч. Нетрудно догадаться, что может произойти в реальных условиях при такой разнице в характеристиках.

Другое немецкое автомобильное издание AutoBild проверяло летние шины размером 225/40 R18 на Toyota Yaris GR. "Динамическое прохождение поворотов, точная реакция руля с превосходной обратной связью и чрезвычайно безопасные характеристики торможения как на мокрой, так и на сухой дороге", – таков вердикт редакторов по характеристикам спортивной шины Continental.

Интересно, что во время тестирования тормозного пути на мокрой дороге SportContact 7 со скорости 100 км/ч прошел тормозной путь 38,8 метров, шина с наихудшими характеристиками остановила машину всего за 50 метров. "Если бы это произошло во время пробки, которая внезапно возникла на трассе, машина с худшими шинами врезалась бы в переднюю на SportContact 7 со скорости 48 км/ч", – подытожили эксперты. Как это предотвратить? "Избегайте более дешевых брендов, особенно когда речь идет о спортивных шинах", – говорят эксперты.

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SportContact 7 особенно подходит для мощных спортивных автомобилей с электрическим и обычным приводом. Шина была одобрена разными производителями транспортных средств и доступна в диаметрах от 18 до 24 дюймов.

Таким образом, новая спортивная шина Continental SportContact 7 имеет существенно улучшенную управляемость на сухих и мокрых дорогах или гоночных трассах и чрезвычайно длительный срок службы. Это также положительно отражается на экологичности новых покрышек.